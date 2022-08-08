U19 Badminton Milli Takımı, Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyor

Furkan Saraç: Oraya kazanmak için gideceğiz

Ravza Bodur: Sırbistan'da da milli marşımız okutmak istiyorum

Bahar Sabancı: Altın madalya alarak bu gururu ülkemize yaşatmak istiyoruz

Ercan ATA, Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, - Avrupa Gençler Kadın ve Erkekler Badminton Şampiyonası takım müsabakaları 18-22 Ağustos tarihleri arasında, ferdi müsabakalar ise 22-27 Ağustos tarihleri arasında Sırbistan'ın Belgrad kentinde yapılacak.Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde çalışmalarına başlayan U19 Badminton Milli Takımı, baş antrenör Gholamreza Madadian Bozorg'un gözetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. 15 Ağustos'ta sona erecek olan hazırlık sürecini U19 Milli Takımı sporcuları Furkan Saraç, Ravza Bodur ve Bahar Sabancı Demirören Haber Ajansı'na değerlendirdiler.'ŞAMPİYON OLUP GELMEYİ HEDEFLİYORUZ'10 yıldır Badminton yaptığını ve şampiyona öncesi yoğun bir hazırlık sürecinde olduklarını ifade eden Milli sporcu Furkan Saraç, "Burada 5 gündür milli takım kampındayız. Yaklaşık 9 gün sonra Sırbistan'da bir Avrupa şampiyonası var. Bunun için çok yoğun hazırlanıyoruz. Sabah yaklaşık 4 saat, akşam 3 saat civarı yoğun tempoda antrenman yapıyoruz. Avrupa'da zorlu rakiplerimiz var, oraya kazanmak için gideceğiz. Dünyanın en iyi takımları, iyi oyuncular, hepsi orada ama biz de kötü değiliz çalışıyoruz. Bu yüzden şampiyon olup gelmeyi hedefliyoruz" dedi.'HEDEFİMİZ ALTIN MADALYA'Milli takım hazırlık kampı için antrenmanlarını yaptığı Manisa'dan Ankara'ya geldiğini ifade eden Milli raket Ravza Bodur, "Haftanın neredeyse her günü iki antrenman yapıyoruz. Burada milli takım olarak antrenman yapıyoruz ve bu bizi motive ediyor. Sırbistan'da da en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz" diye konuştu.Geçtiğimiz hafta Slovakya'da Avrupa Gençlik Olimpiyat Festivali'nde karışık çiftlerde altın madalya ile şampiyon olduğunu ve tek bayanlarda gümüş madalya kazandığını belirten Bodur, "Orada İstiklal Marşımızı okutmak çok güzel bir duyguydu. Sırbistan'da da milli marşımız okutmak istiyorum, bu gurur yaşamak ve yaşatmak istiyorum. Sırbistan'da benim ve takım arkadaşlarımın hedefi altın madalya almak" şeklinde konuştu.'SIRBİSTAN'DA İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUTMAK İSTİYORUZ'9 günlük hazırlık kampı için İzmir'den geldiğini ve birlikte hazırlanmanın takım ruhunun olmasını sağladığını kaydeden Milli Badmintoncu Bahar Sabancı ise şunları söyledi:

"Sabah akşam 2 antrenman yapıyoruz. Sırbistan için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sırbistan'da bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek ve orada İstiklal Marşımız okutmak istiyoruz. Altın madalya alarak bu gururu ülkemize yaşatmak istiyoruz."