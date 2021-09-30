Futbol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu

17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 5. Grup'taki ilk maçında Romanya ile 2-2 berabere kaldı.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçını, Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde Romanya ile oynadı.

Fransa Futbol Federasyonundan Alexandra Collin'in yönettiği karşılaşmada Romanya'nın gollerini 13. dakikada Anamaria Filip ve 39. dakikada Clara Ro?u kaydetti. Milli takımda ise Mine Yıldız 48 ve 64. dakikalarda rakip fileleri havalandırdı.

Antalya'da yapılacak grup maçlarında 3 Ekim Pazar günü Romanya ile Letonya, 6 Ekim Çarşamba günü ise Türkiye ile Letonya karşılaşacak.