Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda 10. ve son karşılaşmalar yapıldı.

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin son haftasının ilk gününe, J Grubu maçlarıyla devam edildi.

Kuzey Makedonya, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Eljif Elmas'ın fileleri 2 kez havalandırdığı maçta, ağırladığı İzlanda'yı 3-1 yendi.

Bu sonuçla 2. sıradaki yerini koruyan Kuzey Makedonya, play-off'larda oynamaya hak kazandı.

Grup liderliğini daha önce garantileyen Almanya, Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan'ın 2 gol attığı Ermenistan deplasmanından 4-1 galip ayrıldı.

Romanya da konuk olduğu Lihtenştayn'ı 2-0 mağlup etti.

J Grubu'ndaki son maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y Av. Puan Almanya 10 9 0 1 36 4 32 27 Kuzey Makedonya 10 5 3 2 23 11 12 18 Romanya 10 5 2 3 13 8 5 17 Ermenistan 10 3 3 4 9 20 -11 12 İzlanda 10 2 3 5 12 18 -6 9 Lihtenştayn 10 0 1 9 2 34 -32 1

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