Türkiye Futbol Federasyonu'nun Double Pass iş birliğiyle yürüttüğü Futbol Akademileri Projesi'nde ikinci etap ziyaretler sona erdi - Son Dakika
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun Double Pass iş birliğiyle yürüttüğü Futbol Akademileri Projesi'nde ikinci etap ziyaretler sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu\'nun Double Pass iş birliğiyle yürüttüğü Futbol Akademileri Projesi\'nde ikinci etap ziyaretler sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Double Pass firması iş birliği ile yürüttüğü Futbol Akademileri Projesi'nde ikinci etap kulüp ziyaretleri sona erdi. Proje kapsamında Adana Demirspor, Gaziantep FK, Konyaspor ve Samsunspor kulüplerine eğitimler ve toplantılar düzenlendi. Ziyaretlerde kulüp ve akademi yönetimi, stratejik planlama, antrenörün akademideki rolü gibi konular ele alındı.

12.03.2024 12:29
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun Double Pass firması iş birliği ile yürüttüğü Futbol Akademileri Projesi'nde ikinci etap kulüp ziyaretleri sona erdi.

Türk futbolunda oyuncu gelişimi ve sürdürülebilir akademi modeli oluşturmak amacıyla düzenlenen ve koordinatörlüğünü TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in yaptığı Futbol Akademileri Projesi kapsamında 8-11 Mart tarihlerinde Double Pass eğitmenleri ile TFF FGD kulüp akademileri sorumluları ve TFF antrenör eğitimcileri Adana Demirspor, Gaziantep FK, Konyaspor ve Samsunspor kulüplerine konuk oldu.

Ziyaretlerde "Kulüp ve Akademi Yönetimi", "Stratejik Planlama", "Antrenörün Akademideki Rolü", "Oyun Evreleri ve İlkeler", "Oyuncu Profilleri" konu başlıklarında eğitimler ve toplantılar gerçekleştirildi. Yaş grubu takımlarıyla örnek saha uygulamaları yapıldı. Bunların yanında tesislerde incelemelerde bulunuldu.

Adana Demirspor ve Gaziantep FK'ya giden heyetlerde Double Pass'ten Sander Van Praet, Jelle Van Camp ile TFF'nin antrenör eğitimcileri Serhat Sütlü ve Osman Üstünel yer aldılar. Eğitimlere Adana Demirspor Akademi Direktörü Özgür Zengin, Gaziantep FK Altyapı Koordinatörü Ömer Akyılmaz ile kulüplerin yaş grubu antrenörleri katıldılar.

Samsunspor ziyaretini Double Pass eğitmenleri Ceri Bowley, Kevin Nicholson, Gelişim Ligleri Müdürü Yücel Uyar, TFF Kulüp Akademileri Elit Oyuncu Gelişim Müdürü Fatih Serkan Albayrak ve TFF Antrenör Eğitimcisi Aşkın Çift gerçekleştirdiler. Eğitimlerde Samsunspor Sportif Direktörü Fuat Çapa ve Samsunspor Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Akın Türker ile yaş grubu antrenörleri yer aldılar.

Konyaspor'a giden heyette ise Double Pass'ten Steven Vanharen, Adam Lee Owen ile TFF Kulüp Akademileri Süper Lig Sorumlusu Ümit Turmuş, TFF Antrenör Eğitimcisi Sercan Görgülü, TFF Bölge Antrenörü İsmail Kısa yer aldılar. Eğitimlere Konyaspor Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Hakan Ünal ile yaş grubu antrenörleri katılırken, Konyaspor'un altyapıdan sorumlu yöneticisi Mustafa Damgacı, sportif direktörü Ali Çamdalı ve akademi koordinatörü Mustafa İnce de Futbol Akademileri Projesi kapsamında kulüplerine misafir olan konuklarla bir araya geldiler.

Futbol Akademileri Projesi kapsamındaki ziyaretler, 3-8 Nisan tarihleri arasında devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Türkiye Futbol Federasyonu'nun Double Pass iş birliğiyle yürüttüğü Futbol Akademileri Projesi'nde ikinci etap ziyaretler sona erdi - Son Dakika
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