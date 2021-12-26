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Futbol: Ampute Süper Ligi - Son Dakika

Futbol: Ampute Süper Ligi

26.12.2021 16:21
Futbol: Ampute Süper Ligi

Ampute Futbol Süper Ligi'nde Malatya Büyükşehir Belediyespor sahasında Pendik Engelliler Spor Kulübü'ne 2-0 yenildi.

Ampute Futbol Süper Ligi'nde Malatya Büyükşehir Belediyespor sahasında Pendik Engelliler Spor Kulübü'ne 2-0 yenildi.

Yeşiltepe Spor Kompleksi Ampute Futbol Sahası'nda oynanan müsabakayı Cengiz Demir, Ali Arslan hakem ikilisi yönetti. Müsabakada, Fatih Nazlı ise üçüncü hakem olarak görev aldı.

Pendik Engelliler Spor Kulübü'nün gollerini 44. dakikada Serkan Dereli, 48. dakikada Emirhan Kargacı kaydetti.

Pendik Engelliler takımı sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Futbol: Ampute Süper Ligi
Futbol: Ampute Süper Ligi

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Büyükşehir Belediyespor, Malatya, Pendik, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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