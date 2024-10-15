Futbol Başkanları Tüpraş Stadı'nda Buluştu

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Tüpraş Stadı'ndaki restoranın açılışında buluştu.

Tüpraş Stadı'ndaki açılışa Arat, Özbek ve Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra Beşiktaş Kulübünün yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile siyah beyazlı futbolcular katıldı.

Açılışın ev sahipliğini yapan Hasan Arat, konuşmasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklara başlayacaklarını belirterek, "Tüm takımlarımız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın olduğu hafta, bütün maçlarda kırmızı renk formayla sahaya çıkacak. Bunun hazırlığına biz 6 ay önceden başladık. Beşiktaş'ı Konyaspor maçında güzel bir renk kombinasyonu içerisinde göreceksiniz. Tüm taraftarlarımızın bu etkinlikte bulunması önemli." ifadelerini kullandı.

"Camiaların bir bütün halinde hareket etmesi lazım"

Beşiktaş'ın bu sezonki performansını değerlendiren Hasan Arat, şunları kaydetti:

"Sezon daha çok uzun. Mutlaka sezon içerisinde inişler ve çıkışlar olacaktır. Beşiktaş Kulübü, geçen sezon yaşadığı sıkıntılı dönemden sonra değişime gitti. 38'e yakın oyuncu geldi ve gitti. Hocamız, teknik ekibimiz ve yöneticilerimiz, müthiş bir çalışma yaptı. Çok iyi bir iskelet kurduk. Beşiktaş, artık 6. haftada yarıştan çekilen bir takım değil. Yarışmacı bir takım haline geldik. Son saniyelerde kaybedilen maçlar olabilir. Benzer şeyleri bütün takımlar yaşar. Biz, bu takıma güveniyoruz. Beşiktaş, uzun zamandan sonra mükemmel bir ahenk kazandı. Bizim en büyük güvencemiz Beşiktaş taraftarıdır. Beşiktaş taraftarı da bizi desteklemeye devam ediyor. Biz de yöneticiler olarak sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Spor yöneticisi olarak zor bir görev yapıyoruz. Camiaların bir bütün halinde hareket etmesi lazım."

Çocukları spora teşvik etmek istediklerini vurgulayan Arat, "Biz, yönetim kurulu olarak lise ve üniversite öğrencilerine özel bir indirim uygulama kararı aldık. Gençlerimizin spora daha fazla gönül vermelerini istiyoruz. Yöneticilerin kullandıkları dil, bu yüzden önemli. Biz, rakip kulüplerin yöneticilerini buraya davet ettik. Beşiktaş, her zaman ev sahibi olmaktan mutluluk duyar. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu'nun vermiş olduğu kahvaltıda biz bu daveti yaptık. Barış ortamının devam etmesini istiyoruz. Camiaların dostlukları ve rekabeti her zaman devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Arat, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Süleyman Seba'ya çok saygı duyduğunu belirterek, " Trabzon'da büyük kutlamalar yapılıyordu. İbrahim Hacıosmanoğlu, Süleyman Seba'nın vefatını öğrendiğinde bu kutlamaları kesmişti. Bu yaptığı, Beşiktaş camiası tarafından unutulmaz. Süleyman Seba, Ali Sami Yen gibi çok önemli biri. Süleyman Seba'yı her ziyaret ettiğimizde Ali Sami Yen'in mezarına gideriz. Taraftarlarımız da bu konuda hassasiyet göstersin. Bizler, bu konuda duyarlıyız. Onlar da büyüklerimizle ilgili hiçbir tezahürat yapmasın. Onlara olan saygımız devam etsin." diye konuştu.

Hacıosmanoğlu: "Umarım milli takımımız bu yolda gider"

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda galibiyetini değerlendiren İbrahim Hacıosmanoğlu ise "Maçta zemin, futbol oynamaya müsait değildi. Karşılaşma bir gün sonraya ertelenecekti. Bir madde kullanarak olayı çözdüler. Çok şükür bir sakatlık da olmadı. İstediğiniz zaman oluyor. Umarım milli takımımız bu yolda gider." dedi.

Türkiye'deki bütün futbol takımlarına hizmet etmeyi amaçladıklarını belirten Hacıosmanoğlu, "Futbolun patronları, kulüp başkanları ile taraftarlardır. Ali Sami Yen ve Süleyman Seba gibi güzel anılmak istiyorsak, onları örnek almalıyız. Bizim kapımız herkese açık." diye konuştu.

İletişimin önemine vurgu yapan Hacıosmanoğlu, "Başkanlar da iletişime önem veriyor. Topluma güzel örnek olmak istiyorlar. Başkan Hasan Arat'ın bir önerisi oldu. Beş başkanla birlikte yemek yiyeceğiz, toplantı yapacağız sonra da bir televizyon programına çıkacağız. Sadece futbolu değil, ülkenin sorunlarını da konuşacağız. Hasan Arat'a teşekkür ediyorum. Bu fikri o vermişti. Bu olaydan sonuç almak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Özbek: "Türk futboluna hizmet etmek dışında bizim bir amacımız olamaz"

Dursun Özbek, 4 büyük kulübün de Türk futbolunun marka değeri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Türk futbolunun geleceği ve marka değerinin yükselmesi için görüşmelerimiz oldu. Bahsi geçen kulüplerin 100 yılın üzerinde bir geçmişi var. Türk futboluna hizmet etmek dışında bizim bir amacımız olamaz. O yüzden Hasan Arat'a çok teşekkür ediyorum. Bugün buradayız. Sonra sırasıyla Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da bu toplantıları yapmaya devam edeceğiz. Ben bu gelişmelerden Türk futboluna fayda çıkacağını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.