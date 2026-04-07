Futbol Camiasından Lucescu'ya Başsağlığı

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzon spor kulüpleri, Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü tarafından yayımlanan mesajda, Rumen teknik adamın kariyerine ilişkin bilgiler verilerek, "Eski teknik direktörümüz Mircea Lucescu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Galatasaray'ımızın UEFA Süper Kupa zaferinde teknik direktör koltuğunda olan Rumen teknik adam, dünya futbolunun önemli simalarından biriydi. Seni unutmayacağız Lucescu." denildi.

Beşiktaş Kulübünün mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün 100. kuruluş yıl dönümünde kazandığımız şampiyonlukta takımımızın teknik direktörlüğünü yapan, beyefendi kişiliğiyle başta taraftarlarımızın olmak üzere futbolseverlerin gönlünde önemli bir yere sahip olan Mircea Lucescu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Son olarak Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü unvanıyla şampiyonluk kazandığı stadımızda ağırladığımız Mircea Lucescu'yu her daim saygıyla hatırlayacağız."

Fenerbahçe Kulübünün mesajında ise "Ülkemizde A Milli Futbol Takımı'mızda, Beşiktaş ve Galatasaray'da teknik direktörlük yapmış olan Mircea Lucescu'nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mircea Lucescu'nun kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor da yaptığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bir dönem A Milli Futbol Takımı'mızın da teknik direktörlüğünü yapan Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Lucescu'ya Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

Süper Lig ekipleri Alanyaspor, Eyüpspor, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Kocaelispor, Rizespor, Gençlerbirliği, Samsunspor; 1. Lig takımları Bandırmaspor, Esenler Erokspor, Iğdır FK, İstanbulspor, Pendikspor ve Ümraniyespor da başsağlığı mesajı yayımladı.