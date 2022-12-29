Kolon kanseri sebebiyle kemoterapi gören 82 yaşındaki Pele, hayatını kaybetti. Pele'nin vücudundaki kanserin bu yılın başlarında akciğer, karaciğer ve bağırsaklarına yayıldığı tespit edilmişti.
82 yaşında hayata gözlerini yuman efsane, 1958, 1962 ve 1970'te Dünya Kupası'nı 3 kez kazanan tek futbolcuydu. Pele, birçok efsane ismi geride bırakarak FIFA tarafından yüzyılın futbolcusu seçilmişti.
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettiği maçtan sonra Josef De Souza hayatını kaybeden futbol efsanesi Pele hakkında konuştu.
Açıklamalarına seneyi kazanarak bitirdikleri için mutlu olduklarını belirterek başlayan Josef, Pele'nin ölümünden dolayı duygusal anlar yaşadı. Josef, Pele hakkında "Üzücü bir haber. Özellikle biz Brezilyalılar için. Futbol oynayan oynamayan herkes için bir idoldü. Bu hayatın doğası ama böyle büyük efsanelerin hayatını yitirmesini kabullenmek bizim için kolay olmuyor. Pele, dünya futbolu açısından kimsenin unutmayacağı büyük bir efsaneydi. Biz, onu iyi hatırlayacağız. Çok üzücü bir haber" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Pele'nin vefatını öğrenen Beşiktaşlı Josef'ten duygusal sözler: Kabullenmek kolay değil - Son Dakika