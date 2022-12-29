Pele'nin vefatını öğrenen Beşiktaşlı Josef'ten duygusal sözler: Kabullenmek kolay değil - Son Dakika
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Pele'nin vefatını öğrenen Beşiktaşlı Josef'ten duygusal sözler: Kabullenmek kolay değil

29.12.2022 23:18

Futbol dünyasının efsanevi ismi Pele, 82 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haber tüm dünyada kısa sürede gündem olurken Beşiktaşlı Josef de Souza, Adana Demirspor maçı sonrası haberin çok üzücü olduğunu belirterek, "Bu hayatın doğası ama böyle büyük efsanelerin hayatını yitirmesini kabullenmek bizim için kolay olmuyor" ifadelerini kullandı.

Kolon kanseri sebebiyle kemoterapi gören 82 yaşındaki Pele, hayatını kaybetti. Pele'nin vücudundaki kanserin bu yılın başlarında akciğer, karaciğer ve bağırsaklarına yayıldığı tespit edilmişti.

3 KEZ DÜNYA KUPASI'NI KAZANAN TEK OYUNCU

82 yaşında hayata gözlerini yuman efsane, 1958, 1962 ve 1970'te Dünya Kupası'nı 3 kez kazanan tek futbolcuydu. Pele, birçok efsane ismi geride bırakarak FIFA tarafından yüzyılın futbolcusu seçilmişti.

JOSEF DE SOUZA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettiği maçtan sonra Josef De Souza hayatını kaybeden futbol efsanesi Pele hakkında konuştu.

"ÇOK ÜZÜCÜ BİR HABER"

Açıklamalarına seneyi kazanarak bitirdikleri için mutlu olduklarını belirterek başlayan Josef, Pele'nin ölümünden dolayı duygusal anlar yaşadı. Josef, Pele hakkında "Üzücü bir haber. Özellikle biz Brezilyalılar için. Futbol oynayan oynamayan herkes için bir idoldü. Bu hayatın doğası ama böyle büyük efsanelerin hayatını yitirmesini kabullenmek bizim için kolay olmuyor. Pele, dünya futbolu açısından kimsenin unutmayacağı büyük bir efsaneydi. Biz, onu iyi hatırlayacağız. Çok üzücü bir haber" ifadelerini kullandı.

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