Futbol: Haftanın programı - Son Dakika
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Futbol: Haftanın programı

Futbolda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'de 13. hafta karşılaşmaları oynanacak.

22.11.2024 10:18
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Futbolda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'de 13. hafta karşılaşmaları oynanacak. Nesine 3. Lig'de de 12. hafta mücadeleleri yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

Yarın:

13.30 ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Gaziantep)

16.00 Bellona Kayserispor- Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Sipay Bodrum FK- Galatasaray (Grey Beton Bodrum)

24 Kasım Pazar:

13.30 Net Global Sivasspor- Kasımpaşa (BG Grup 4 Eylül)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Reeder Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Beşiktaş-Göztepe (Tüpraş)

25 Kasım Pazartesi:

20.00 Trabzonspor- Adana Demirspor (Papara Park)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Central Hospital Ümraniyespor (Pendik)

Yarın:

13.30 Ankara Keçiörengücü- Manisa FK (Aktepe)

13.30 Yeni Malatyaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Boluspor- Şanlıurfaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Gençlerbirliği- MKE Ankaragücü (Eryaman)

24 Kasım Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Adanaspor- Sakaryaspor (Yeni Adana)

16.00 Esenler Erokspor-Ahlatcı Çorum FK (Esenler Erokspor)

19.00 Kocaelispor-Teksüt Bandırmaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

25 Kasım Pazartesi:

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler (Iğdır Şehir)

Nesine 2. Lig

Beyaz Grup

Yarın:

13.30 Altınordu- 1461 Trabzon FK (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

14.00 İskenderunspor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Kırıkhan İlçe)

14.00 İnegölspor- Batman Petrolspor (İnegöl İlçe)

24 Kasım Pazar:

13.00 Sarıyer- Karaköprü Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 Kepezspor- Fethiyespor (Kepez Hasan Doğan)

14.00 Anagold 24Erzincanspor- Sincan Belediyesi Ankaraspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

14.00 Kırklarelispor- GMG Kastamonuspor (Kırklareli Atatürk)

14.00 E Koleji Isparta 32 Spor- Beykoz Anadoluspor (Isparta Atatürk)

14.00 Afyonspor- Altay (Zafer)

Kırmızı Grup

Yarın:

13.30 Serik Belediyespor- Çimentaş Elazığspor (Serik İsmail Oğan)

14.00 Ankara Demirspor-Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri-Belediye Derincespor (Maltepe Hasan Polat)

14.00 Bucaspor 1928-Artı Değer Vanspor FK (Yeni Buca)

24 Kasım Pazar:

14.00 Somaspor-Motolux 68 Aksarayspor (Soma Atatürk)

14.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu- Karaman FK (Mersin)

14.00 Karacabey Belediyespor-Nazillispor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)

14.00 Diyarbekirspor- Menemen FK (Seyrantepe 2 No'lu Çim Saha)

14.00 Giresunspor-Merkür Jet Erbaaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

Nesine 3. Lig

1. Grup

Yarın:

14.00 Kemerkent Bulvarspor- Kırşehir FSK (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

24 Kasım Pazar:

14.00 23 Elazığ FK- Bursaspor (Elazığ Doğukent)

14.00 Artvin Hopaspor- Belediye Kütahyaspor (Arhavi İlçe)

14.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar- Silifke Belediyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Kaşıyaka-HG Hospital Kahramanmaraşspor (Alsancak Mustafa Denizli)

14.00 Düzce Cam Düzcespor- Anadolu Üniversitesi (Düzce Şehir)

14.00 Tokat Belediye Plevnespor-Muşspor (Tokat Gaziosmanpaşa)

14.00 Kuşadasıspor- Ergene Velimeşespor (Kuşadası Özer Türk)

2. Grup

Yarın:

14.00 Balıkesirspor- Nevşehir Belediyespor (Balıkesir Atatürk)

24 Kasım Pazar:

14.00 Muğlaspor- Uşakspor (Muğla Atatürk)

14.00 Amasyaspor FK- Fatsa Belediyespor (Amasya 12 Haziran)

14.00 Smart Holding Çayelispor-T. Metal 1963 Spor (Çayeli İlçe)

14.00 Tire 2021 FK-İnegöl Kafkasspor (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Etimesgut Belediyespor- Adıyaman FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Silivrispor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor (Silivri Müjdat Gürsu)

14.00 ETİ Gübre Mazıdağı Fosfat Spor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (Mardin 21 Kasım)

3. Grup

24 Kasım Pazar:

13.30 Çorluspor 1947-Alanya 1221 FSK (General Basri Saran)

14.00 Karabük İdmanyurdu- Küçükçekmece Sinopspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

14.00 52 Orduspor FK-Çankayaspor (Yeni Ordu)

14.00 Osmaniyespor FK- Aliağa Futbol (Osmaniye 7 Ocak)

14.00 Bayburt Özel İdare- Pazarspor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor- Viranşehir Belediyespor (Sorgun İlçe)

14.00 1923 Mustafa Kemalpaşaspor- Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (Mustafa Kemalpaşa İlçe)

14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor FK (Ayvalık Hüsnü Uğural)

4. Grup

Yarın:

14.00 Sebat Gençlikspor-Orduspor 1967 (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Solwie Enerji Erciyes 38 FSK (Tepecik Şenol Güneş)

24 Kasım Pazar:

14.00 Kolibri Ağrı 1970 Spor- Polatlı 1926 Spor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor- Bursa Nilüfer FSK (Kırıkhan İlçe)

14.00 Kırıkkale FK- İzmir Çoruhlu FK (Başpınar)

14.00 Zonguldakspor FK- Niğde Belediyespor (Karaelmas Kemal Köksal)

14.00 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar-Mardin 1969 Spor (Mümin Özkasap)

14.00 Edirnespor- Denizlispor (Tunca Futbol Sahası)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Futbol: Haftanın programı - Son Dakika

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