Futbol: Haftanın programı - Son Dakika
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Futbol: Haftanın programı

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 22. hafta müsabakaları oynanacak.

31.01.2025 09:47
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Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 22. hafta müsabakaları oynanacak. Nesine 2. Lig'de 20. hafta, Nesine 3. Lig'de ise 18. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

Yarın:

13.30 Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor (Mersin)

16.00 Bellona Kayserispor- Trabzonspor (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

2 Şubat Pazar:

13.30 Adana Demirspor- Kasımpaşa (Yeni Adana)

16.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK- Galatasaray (Gaziantep)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

20.00 Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor (Çorum Şehir)

Yarın:

13.30 Erzurumspor FK-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- Yeni Malatyaspor (Aktepe)

16.00 Gençlerbirliği- Alagöz Holding Iğdır FK (Eryaman)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor- Adanaspor (Pendik)

2 Şubat Pazar:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor- MKE Ankaragücü (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

13.30 Şanlıurfaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (11 Nisan)

16.00 Manisa FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler- Sakaryaspor (Diyarbakır)

19.00 Esenler Erokspor- Boluspor (Esenler Erokspor)

Nesine 2. Lig

Beyaz Grup

Yarın:

14.00 Fethiyespor-İskenderunspor (Fethiye İlçe)

14.00 Kepezspor- Sarıyer (Kepez Hasan Doğan)

14.00 Kırklarelispor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Kırklareli Atatürk)

14.00 Anagold 24Erzincanspor- 1461 Trabzon FK (Erzincan 13 Şubat Şehir)

14.00 Beykoz Anadoluspor- Batman Petrolspor (Stat henüz açıklanmadı)

14.00 GMG Kastamonuspor- Altay (Gazi)

2 Şubat Pazar:

14.00 E Koleji Isparta 32 Spor- Altınordu (Isparta Atatürk)

14.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor- Karaköprü Belediyespor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

14.00 İnegölspor-Afyonspor (İnegöl İlçe)

Kırmızı Grup

Yarın:

14.00 Artı Değer Vanspor- Giresunspor (Van Atatürk)

14.00 Karacabey Belediyespor- Ankara Demirspor (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)

14.00 Bucaspor 1928-Somaspor (Yeni Buca)

14.00 Belediye Derincespor- Menemen FK (Belediye Derincespor Doğal Çim)

2 Şubat Pazar:

14.00 Karaman FK-Motolux 68 Aksarayspor (Yeni Karaman)

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Merkür Jet Erbaaspor (Maltepe Hasan Polat)

14.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Kuzey MarmaraArnavutköy Belediyespo (Mersin)

14.00 Ülkea Nazillispor- Çimentaş Elazığspor (Nazilli İlçe)

14.00 Serik Belediyespor-Diyarbekirspor (Serik İsmail Oğan)

Nesine 3. Lig

1. Grup

Yarın:

14.00 Kemerkent Bulvarspor- Düzce Cam Düzcespor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

14.00 Bursaspor- Ergene Velimeşespor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

14.00 Silifke Belediyespor- Anadolu Üniversitesi (Silifke Şehir)

14.00 Kuşadasıspor-HG Hospital Kahramanmaraşspor (Kuşadası Özer Türk)

2 Şubat Pazar:

14.00 Artvin Hopaspor- Bornova 1877 (Arhavi İlçe)

14.00 23 Elazığ FK- Karşıyaka (Elazığ Doğukent)

14.00 Kırşehir Futbol SK- Tokat Belediye Plevnespor (Kırşehir Ahi)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Muşspor (Dumlupınar)

2. Grup

Yarın:

14.00 Fatsa Belediyespor- Nevşehir Belediyespor (Fatsa İlçe)

2 Şubat Pazar:

13.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-İnegöl Kafkas SK (Mardin 21 Kasım)

14.00 Yurt Et Amasyaspor-Smart Holding AŞ Çayelispor (12 Haziran)

14.00 Muğlaspor- Tire 2021 FK (Muğla Atatürk)

14.00 Silivrispor- Etimesgut Belediyespor (Silivri Müjdat Gürsu)

14.00 Onuksports Kelkit Hürriyet SK- Balıkesirspor (Kelkit İlçe)

14.00 Uşakspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (Zafer)

14.00 T.Metal 1963- Adıyaman FK (Aktepe)

3. Grup

Yarın:

14.00 Çorluspor 1947-1923 Mustafakemalpaşaspor (General Basri Saran)

14.00 Çankaya SK- Küçükçekmece Sinop SK (Osmanlı)

2 Şubat Pazar:

14.00 Osmaniyespor FK- Bayburt Özel İdarespor (7 Ocak)

14.00 52 Orduspor FK- Yozgat Belediyesi Bozokspor (Yeni Ordu)

14.00 Alanya 1221 Futbol SK- Ayvalıkgücü Belediyespor (Alanya Milli Egemenlik)

14.00 Aliağa Futbol-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor (Aliağa Atatürk)

14.00 Pazarspor- Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (Pazar İlçe)

14.00 Karabük İdmanyurduspor- Viranşehir Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

4. Grup

Yarın:

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Sebat Gençlikspor (Tepecik Şenol Güneş)

2 Şubat Pazar:

13.00 Bursa Nilüfer Futbol SK-Mardin 1969 Spor (İbrahim Yazıcı Nilüfer)

14.00 İzmir Çoruhlu FK-Orduspor 1967 (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Edirnespor- Niğde Belediyespor (Tunca Futbol Sahası)

14.00 Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor- Kırıkkale FK (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

14.00 Kolibri Ağrı 1970-Zonguldakspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 Solwie Enerji Erciyes 38 Futbol SK-7 Eylül Turgutlu 1984 (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

14.00 Polatlı 1926- Denizlispor (Polatlı İlçe)

Kaynak: AA

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