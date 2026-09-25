Futbol: Haftanın programı - Son Dakika
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Futbol: Haftanın programı

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- Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'e milli maçlar nedeniyle ara verildi Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'e 4. hafta maçlarıyla devam edilecek Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. hafta müsabakaları yapılacak

Futbolda Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'e 4. hafta maçlarıyla devam edilecek. Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. hafta müsabakaları yapılacak.

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'e milli maçlar nedeniyle ara verilirken Türkiye'de futbol heyecanı 2 ve 3. Lig'de devam edecek.

Profesyonel liglere haftanın programı şöyle:

2. Lig

Kırmızı Grup

Yarın:

16.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Ekinciler İskenderunspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

18.00 52 Orduspor-AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor (19 Eylül)

27 Eylül Pazar:

15.30 Ankara Demirspor-Adana 01 (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.30 12 Bingölspor-KCT 1461 Trabzon (Kepez Hasan Doğan)

15.30 Serikspor-Fethiyespor (Isparta Atatürk)

16.00 Karacabey Belediyespor-MKE Ankaragücü (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)

16.30 Erzincan Futbol Yatırımları-Kırklarelispor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

19.00 Sakaryaspor-Kütahyaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

Beyaz Grup

Yarın:

15.30 Ankaraspor-Somaspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

16.00 İnegöl Kafkasspor-GMG Kastamonuspor (İnegöl İlçe)

27 Eylül Pazar:

15.00 Sebatspor-Menemen FK (Ortahisar Yavuz Selim)

15.30 Hatayspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi (Reyhanlı Tayfur Sökmen)

16.00 Güzide Gebzespor-Seza Çimento Elazığspor (Aleattin Kurt)

16.00 Çorluspor 1947-ISBAŞ Isparta 32 (General Basri Saran)

19.00 Adana Demirspor-Efor Çay Erbaaspor (Yeni Adana)

19.00 Aliaağa Futbol-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Aliağa Atatürk)

19.00 Muşspor-68 Aksaray Belediyespor (11 Nisan)

3. Lig

1. Grup

Yarın:

16.00 Gölcükspor-Orduspor 1967 (Gölcük Şehir)

16.00 Küçükçekmece Sinopspor-Zonguldakspor (İBB 100. Yıl)

27 Eylül Pazar:

15.00 Pazarspor-Karabük İdmanyurdu (Pazar İlçe)

15.00 Fatsa Belediyespor-Yalova FK 77 (Fatsa İlçe)

15.00 Tokat Belediyespor-Galataspor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

15.30 Düzce Cam Düzcespor-İnkılap Futbol (Düzce Şehir)

15.30 Karadeniz Ereğli 1980-Amasyaspor FK (Şehit Vefa Karakurdu)

16.00 Kartal Bulvar Kartalimen-Silivrispor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

16.00 Büyükçekmecegücü-Beykoz Anadoluspor (Tepecik Şenol Güneş)

2 Grup

Yarın:

15.30 Alanya 1221-Etimesgutspor (Milli Egemenlik)

16.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Bigaspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

19.00 Karşıyaka-Gaziemir G.O.G. (Alsancak Mustafa Denizli)

27 Eylül Pazar:

16.00 Söke 1970-Eskişehir Anadoluspor (Söke İlçe)

16.00 Uşakspor-1922 Akşehirspor (Uşak 1 Eylül)

16.00 Gemlik Sümerbey-Bursa Yıldırımspor (Gemlik Atatürk)

19.00 Denizli İdmanyurdu 1959-Kepezspor (Denizli Atatürk)

19.00 Eskişehirspor-Balıkesirspor (Prof. Dr. Fethi Heper)

19.00 Bucaspor 1928-Altay (Yeni Buca)

3. Grup

Yarın:

15.00 Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Faruk Çelik)

15.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Ayos Osmaniyespor (Kızıltepe İlçe)

27 Eylül Pazar:

15.30 Ejderoğlu Kırşehir-1964 Silifkespor (Kırşehir Ahi)

15.30 Karaman FK-Ağrı 1970 (Yeni Karaman)

15.30 Açıkalın Erciyes 38-Kırıkkale FK (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

19.00 Niğde Belediyesispor-Bitlis 1916 (Niğde 5 Şubat)

19.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Diyarbekirspor (Mersin)

19.00 Malatya Yeşilyurtspor-Adanaspor (Yeni Malatya)

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi

Yarın:

13.30 Hakkarigücü-ABB Fomget (Merzan Şehir)

15.00 Karademir Grup Kayseri-Şile Bilgidoğa (Sümer 1. No'lu Saha)

17.00 Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler (Florya Metin Oktay Tesisleri)

17.00 Haymanaspor-Yüksekovaspor (Haymana İlçe)

27 Eylül Pazar:

14.30 Giresun Sanayispor-Beşiktaş (Giresun 75. Yıl)

15.00 Bakırköy-1207 Antalyaspor (Bakırköy Atatürk Yaşam Köyü)

16.00 Trabzonspor-Sultanbeyligücü (Kadir Özcan)

Not: 28 Eylül Pazartesi günü oynanması planlanan Fenerbahçe arsaVev-Safi Mcl Bentonit Ünye müsabakası, sarı-lacivertlilerin UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu ilk maçı nedeniyle, 18 Kasım Çarşamba'ya ertelendi.

Kaynak: AA
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