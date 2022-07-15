Adana Demirspor'un gollerini 35. dakikada Britt, 41. dakikada Onyekuru ve 75. dakikada sonradan oyuna giren Erhun Öztümer atarken, İstanbulspor'un gollerini ise 1. dakikada Jetmir Topalli ve 7. dakikada İbrahim kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika

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