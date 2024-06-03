Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika
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Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Can Cengiz, Sedat Etik, Mücahit DeğermenciTürkiye: Doğan Alemdar (Dk. 46 Emre Bilgin), Uğur Kaan Yıldız (Dk. 46 Metehan Baltacı), Taha Altıkardeş (Dk. 46 Emin Bayram), Ravil Tagir (Dk. 46 Serdar Saatçı), Ahmetcan Kaplan (Dk. 68 Anıl Yaşar), Yasin Özcan (Dk.

03.06.2024 22:38
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Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Can Cengiz, Sedat Etik, Mücahit Değermenci

Türkiye: Doğan Alemdar (Dk. 46 Emre Bilgin), Uğur Kaan Yıldız (Dk. 46 Metehan Baltacı), Taha Altıkardeş (Dk. 46 Emin Bayram), Ravil Tagir (Dk. 46 Serdar Saatçı), Ahmetcan Kaplan (Dk. 68 Anıl Yaşar), Yasin Özcan (Dk. 46 Emrecan Terzi), Livan Burcu (Dk. 68 Emircan Gürlük), Bartuğ Elmaz (Dk. 68 Yunus Emre Konak), Cihan Çanak (Dk. 68 Aksel Baran Potur), Enis Destan, Bertuğ Yıldırım

İskoçya: Slicker, Mulligan, Devine (Dk. 65 Milne), McAvoy, Morrison, Abdulai, Cameron (Dk. 79 Miller), Watson, Fiorini (Dk. 65 Fotheringham), Mebude (Dk. 65 Apter), Conway (Dk. 79 Mellon)

Goller: Dk. 17 Conway (İskoçya), Dk. 25 Bertuğ Yıldırım, Dk. 45 Enis Destan (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 40 Mulligan, Dk. 75 Abdulai, Dk. 88 Milne (İskoçya), Dk. 40 Ahmetcan Kaplan, Dk. 80 Yunus Emre Konak, Dk. 84 Anıl Yaşar, Dk. 88 Serdar Saatçı (Türkiye)

Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta karşılaştığı İskoçya'yı 2-1 yendi.

14. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın pasıyla topla buluşan Uğur Kaan Yıldız sağdan içeri çevirdi, kaleciyle karşı karşıya kalan Enis Destan'ın beklemeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

17. dakikada Fiorini'nin sol taraftan ceza sahasına gönderdiği uzun topu, Conway arka direkte kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1

25. dakikada Cihan Çanak'ın sağdan ortaladığı topa Bertuğ Yıldırım altıpas içinde vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1

45. dakikada Bartuğ Elmaz'ın soldan kullandığı kornerde, ceza sahasında Enis Destan kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 2-1

83. dakikada Enis Destan'ın ara pasında ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Emircan Gürlük'ün vuruşunda, kaleciden seken topu savunma kornere attı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Metehan Baltacı, Serdar Saatçı, Ravil Tagir, Emin Bayram, Emre Bilgin, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika

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