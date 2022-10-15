TFF'den maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenler anısına saygı duruşu kararı - Son Dakika
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TFF'den maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenler anısına saygı duruşu kararı

15.10.2022 11:54
TFF'den maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenler anısına saygı duruşu kararı

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar anısına tüm profesyonel ve amatör futbol müsabakalarında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar anısına tüm profesyonel ve amatör futbol müsabakalarında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ülkemizi yasa boğan patlamada vefat eden madencilerimiz anısına 15, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel ve amatör müsabakalarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak." ifadesi kullanıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Amasra, Bartın, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'den maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenler anısına saygı duruşu kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF'den maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenler anısına saygı duruşu kararı - Son Dakika
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