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Manisa Futbol Kulübü: 1-0 - Son Dakika

Manisa Futbol Kulübü: 1-0

06.11.2021 18:02
Manisa Futbol Kulübü: 1-0

STAT: Samsun 19 MayısHAKEMLER: Yiğit Arslan, Deniz Turgut, Mehmet Akıncık, Ömer Tolga GüldibiYILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Yunus Emre (Dk.79 Barış), Tomane, Bah (Dk.46 Savicevic), Alaaddin (Dk.46 Ali Ülgen), Yasin (Dk.55 Fofana), Diomande, Soner, Hasan, Melih Okutan (Dk.

STAT: Samsun 19 Mayıs

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Deniz Turgut, Mehmet Akıncık, Ömer Tolga Güldibi

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Yunus Emre (Dk.79 Barış), Tomane, Bah (Dk.46 Savicevic), Alaaddin (Dk.46 Ali Ülgen), Yasin (Dk.55 Fofana), Diomande, Soner, Hasan, Melih Okutan (Dk.79 Cihan), Osman

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Birkan, Sertaç (Dk.75 Diallo), Ahmet, Nizamettin, Hakan (Dk.75 Kubilay), Orgill, Kouter (Dk.75 Ouambe), Landre (Dk.81 Gakpa), Mehmet, Erhan (Dk.79 Özgür), Okan

GOLLER: Dk.65 Fofana (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Yasin, Hasan, Yunus Emre, Ali Ülgen (Yılport Samsunspor), Nizamettin, Ahmet, Hakan, Mehmet (Manisa Futbol Kulübü)

KIRMIZI KART: Dk. 67 Orgill (Manisa Futbol Kulübü)

Spor Toto 1'inci Lig'in 12'nci haftasında Yılport Samsunspor, sahasında ağırladığı Manisa Futbol Kulübü'nü 65'inci dakikada Fofana'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.

19'uncu dakikada Yasin'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Manisa savunması topu son anda uzaklaştırdı.

45+3'üncü dakikada sağdan ceza sahasına inen Orgill'in şutunda defanstan seken top kornere çıktı.

53'üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Landre'nin şutunda top kaleci Nurullah'ta kaldı.

54'üncü dakikada Ali Ülgen pasında ceza saha ön çizgisi üzerinden şutunu çeken Yasin vuruşu üstten auta gitti.

65'inci dakikada ceza sahası önünde Tomane'nin bıraktığı topa sert vuran Fofana, Yılport Samsunspor'u 1-0 öne geçirdi.

84'üncü dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Nizamettin'in şutu kaleci Nurullah'ta kaldı.

87'inci dakikada Tomane'nin pasında topla buluşan Savicevic'in şutu kaleci Birkan'da kaldı.

Karşılaşma 1-0 Yılport Samsunspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.


- Budanoğlu
Manisa Futbol Kulübü: 1-0
Manisa Futbol Kulübü: 1-0
Manisa Futbol Kulübü: 1-0
Manisa Futbol Kulübü: 1-0
Manisa Futbol Kulübü: 1-0
Manisa Futbol Kulübü: 1-0
Manisa Futbol Kulübü: 1-0
Manisa Futbol Kulübü: 1-0
Manisa Futbol Kulübü: 1-0
Manisa Futbol Kulübü: 1-0
Manisa Futbol Kulübü: 1-0
Manisa Futbol Kulübü: 1-0

Yasin Öztekin, Hasan Kılıç, Yunus Emre, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Manisa Futbol Kulübü: 1-0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Manisa Futbol Kulübü: 1-0 - Son Dakika
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