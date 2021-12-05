Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Altaş Denizlispor, konuk ettiği Bursaspor'a 3-1 yenildi.

Çaykur Rizespor ağlarına 4 gol bırakan Fenerbahçe bu sezon bir ilke imza attı

Eşi tarafından bardağına koyulan çamaşır suyunu içen şahıs hastanelik oldu

Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür