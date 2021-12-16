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Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Bursaspor: 1 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Bursaspor: 1

16.12.2021 15:30
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Bursaspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Ümraniyespor sahasında karşılaştığı Bursaspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Ümraniyespor sahasında karşılaştığı Bursaspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Yusuf Emre Gültekin'in pasında ceza sahası içine hareketlenen Yacine Bammou, Taha Altıkardeş'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.

10. dakikada penaltıda topun başına geçen Yacine Bammou'nun vuruşunda kaleci Erhan Erentürk meşin yuvarlağı çıkardı fakat hakem Alper Akarsu, Erhan'ın önde olmasından dolayı penaltı atışını tekrar ettirdi.

11. dakikada tekrarlanan penaltı atışında Yacine Bammou kaleci Erhan Erentürk'ün sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

42. dakikada ceza sahası dışı solunda bulunan Yacine Bammou'nun pasında ceza yayında topla buluşan Yusuf Emre Gültekin'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erhan Erentürk'te kaldı.

46. dakikada sağ kanattan Namık Alaskarov'un pasında topla buluşan İsmail Yüksek'in rakiplerini geçerek ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak Öğür'de kaldı.

61. dakikada sol kanattan Faruk Can Genç'in pasıyla ceza sahası içi sol tarafına hareketlenen Yacine Bammou'dan önce defans araya girdi. Seken topu penaltı noktasına yakın bir noktadan alan Kartal Kayra Yılmaz, kaleci Erhan Erentürk'ü geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

68. dakikada sol kanattan Hasan Ayaroğlu'nun ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

84. dakikada Onur Ayık'ın pasında ceza yayında topu alan Serkan Göksu'nun vuruşunda Luka Capan'a da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

85. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Onur Ayık'ın içeriye çevirdiği topta kale önünde Yacine Bammou'nun vuruşunda Burak Altıparmak'a da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-1

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Alper Akarsu xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Abdullah Uğur Sarı xx

Ümraniyespor: Burak Öğür xxx, Serkan Göksu xxx, Alim Öztürk xxx, Glumac xxx, Faruk Can Genç xxx, Kartal Kayra Yılmaz xxx, Oğuz Gürbulak xxx (Mustafa Can Karagöz dk. 89 ?), Yusuf Emre Gültekin xxx (Mrsic dk. 74 x), Onur Ayık xxx (Muammer Denizhan Taşkan dk. 89 ?), Camara xxx (Yonathan del Valle dk. 81 ?), Yacine Bammou xxx (Kehinde dk. 89 ?)

Yedekler: Orkun Özdemir, Yunus Emre Mertoğlu, Yiğithan Güveli, Tahsin Hacımustafaoğlu, Mustafa Eser

Teknik Direktör: Recep Uçar

Bursaspor: Erhan Erentürk x, Mert Yılmaz x, Luka Capan x, Taha Altıkardeş x (Batuhan Kör dk. 46 x), Hasan Ayaroğlu x, Burak Altıparmak x, İsmail Yüksek x, Massimo Bruno x (Vefa Temel dk. 83 ?), Acolatse x, Namık Alaskarov x, Tim Matavz x (Zalazar dk. 46 x)

Yedekler: Canberk Yurdakul, Onur Atasayar, Ofosu, Kerem Şen, Kubilay Sönmez, Eren Güler, Tuğbey Akgün

Teknik Sorumlu: Ali Aköz

Goller: Yacine Bammou (dk. 11), Kartal Kayra Yılmaz (dk. 61), Serkan Göksu (dk. 84), Burak Altıparmak (dk. 85 k.k.), (Ümraniyespor), İsmail Yüksek (dk. 68) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Ali Öztürk, Yusuf Emre Gültekin, Serkan Göksu, Yonathan del Valle (Ümraniyespor) - İSTANBUL

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Bursaspor: 1

Serkan Göksu, Ümraniyespor, Alim Öztürk, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Bursaspor: 1 - Son Dakika Spor


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