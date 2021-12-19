Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Gökmen Baltacı, Murat Şener
Tuzlaspor: Mikulic, Erhan Kartal, Gökhan Akkan (Dk. 46 İbrahim Has), Posmac, Ferhat Öztorun, Rotman, Selçuk Alibaz, Tayfun Aydoğan (Dk. 80 Aykut Çeviker), Bardhi, Safa Kınalı (Dk. 74 Ahmet Yazar), Valente (Dk. 80 Onat Kutay Kurt)
Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin (Dk. 84 Veli Çetin), Sadi Karaduman, Landre, Erhan Kara, Nizamettin Çalışkan, Gakpa (Dk. 78 Sousa), Hakan Barış (Dk. 64 Kouter), Tabekou, Anıl Koç (Dk. 64 Diallo), Okan Eken (Dk. 78 Kemal Rüzgar)
Gol: Dk. 22 Tabekou (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 36 Muhammet Taha Şahin, Dk. 44 Hakan Barış, Dk. 84 Landre (Manisa FK), Dk. 61 Tayfun Aydoğan (Tuzlaspor)
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Manisa FK, deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
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