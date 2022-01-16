Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bitci Timsah
Hakemler: Murat Erdoğan, Ali Can Alp, Suat Güz
Bursaspor: Erhan Erentürk, Onur Atasayar, Namık Alasqarov, Batuhan Kör (Dk. 71 Matavz), Kerem Şen (Dk. 56 Ofosu), Mert Yılmaz, Capan (Dk. 29 Furkan Ünver), Zalazar, Burak Altıparmak, Bruno (Dk. 71 Hasan Ayaroğlu), İsmail Yüksek
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Ufuk Budak, Emircan Altıntaş, Shala (Dk. 87 Gökhan Aslan), Novikovas (Dk. 76 Batuhan Artarslan), Alican Özfesli (Dk. 63 Ahmet Canbaz), Mustafa Yumlu, Olanare, Orhan Ovacıklı, Mücahit Albayrak, Lameira
Sarı kartlar: Dk. 9 Novikovas, Dk. 45 Emircan Altıntaş, Dk. 86 Mustafa Yumlu (Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor), Dk. 35 İsmail Yüksek, Dk. 40 Batuhan Kör (Bursaspor)
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Bursaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 0-0 berabere kaldı.
Kaynak: AA
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