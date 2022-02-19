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Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Gençlerbirliği: 1 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Gençlerbirliği: 1

19.02.2022 15:42
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Gençlerbirliği: 1

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

4. dakikada, Gökhan Karadeniz'in ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Kasongo'nun şutunda top az farkla auta gitti.

45+2. dakikada, Gökhan Karadeniz'in ceza sahası içine yaptığı ortada Kasongo'nun kafa şutunda top ağlara gitti. 1-0

57. dakikada, Lima'nın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top direkten oyuna alanına dönerken, seken top kaleci Selmani'de kaldı.

75. dakikada, Muhammed Bayır'ın topla birlikte ceza sahası içine giren Roshi'ye müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.

77. dakikada, Gökhan Karadeniz'in kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 2-0

90+1. dakikada, ceza sahası içine giren Barış Alıcı'nın sert şutunda top ağlara gitti. 2-1

90+2. dakikada, Boluspor atağında Metehan Mert'in ceza sahası içinde elle müdahalesine hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+3. dakikada, Berk Yıldız'ın kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 3-1

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses xx, Baran Eraslan xx, Abdullah Uğur Sarı xx

Boluspor: Selmani xx (Bartu Kulbilge dk. 61 xx), Abdurrahim Dursun xx, Fethi Özer xx, Zahit Çınar xx, Emin Bayram xx, Bregu xx (Berk Yıldız dk. 61 xx), Gökhan Karadeniz xxx (Eray Ataseven dk. 77 xx), Roshi xxx, Abdurrahman Canlı xx, Alican Özyürek xx (Tugay Kaçar dk. 78), Kasongo xxx (Balaj dk. 85 x)

Yedekler: , Hakan Bilgiç, Arda Şengül, Ali Keten, Novak,, Kemal Rüzgar,

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Metehan Mert xx, Gökhan Gül xx, Ömürcan Artan xx (Arda Kızıldağ dk. 46 xx), Muhammed Bayır xx, Tshibola xx (LuaLua dk. 46 xx), Barış Alıcı xxx, Belyaev xx (Rahmetullah Berişbek dk. 23 xx (Musa Şahindere dk.78 x)), Grechyshkin xx, Lima xx, Eleke xx (İlker Karakaş dk. 69 xx)

Yedekler: Atalay Gökçe, Mert Kula, Furkan Şeker, Serdarcan Eralp, Gökhan Altıparmak,

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Kasongo (dk. 45+2), Gökhan Karadeniz (dk. 77), Berk Yıldız (dk. 90+3) (Boluspor), Barış Alıcı (dk. 90+2) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Mehmet Zahit Çınar, Kasongo (Boluspor)

Kırmızı Kart: Muhammed Bayır (Gençlerbirliği) - BOLU

Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Gençlerbirliği: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Gençlerbirliği: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Gençlerbirliği: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Gençlerbirliği: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Gençlerbirliği: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Gençlerbirliği: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Gençlerbirliği: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Gençlerbirliği: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Gençlerbirliği: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Gençlerbirliği: 1

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Gökhan Karadeniz, Berk Yıldız, Boluspor, Çınar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Gençlerbirliği: 1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 3 Gençlerbirliği: 1 - Son Dakika
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