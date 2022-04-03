Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

03.04.2022 15:49
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: KocaeliHakemler: Turgut Doman, Cemal Alpay, Burak CansızKocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Mehmet Taş (Dk. 39 Kubilay Yavuz), Musa Nizam, Mandjeck, Kolovos (Dk. 57 Samed Ali Kaya), Gueye, Pereira (Dk. 73 Diop), Mehmet Yılmaz (Dk.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Turgut Doman, Cemal Alpay, Burak Cansız

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Mehmet Taş (Dk. 39 Kubilay Yavuz), Musa Nizam, Mandjeck, Kolovos (Dk. 57 Samed Ali Kaya), Gueye, Pereira (Dk. 73 Diop), Mehmet Yılmaz (Dk. 73 Rasheed), Mazlum Demir, Kerem Can Akyüz, Benhur Keser

Altaş Denizlispor: Abdülkadir Sünger, Hakan Çinemre, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 77 Asım Hamzaçebi), İsmail Aissati (Dk. 77 Bünyamin Balat), Schwechlen, Gökhan Süzen, Emre Sağlık (Dk. 73 Lopes), Muhammed Gönülaçar, Mayi (Dk. 83 Erdal Akdarı), Ömer Şişmanoğlu, Djedje (Dk. 84 Muhammet Özkal)

Goller: Dk. 29 ve 67 Mayi, Dk. 50 ve 68 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 89 Ömer Hasan Şişmanoğlu (Altaş Denizlispor), Dk. 43 Pereira (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Emre Sağlık, Dk. 90+1 Erdal Akdarı (Altaş Denizlispor), Dk. 67 Mazlum Demir, Dk. 76 Kerem Can Akyüz (Kocaelispor)

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Altaş Denizlispor, deplasmanda Kocaelispor'u 5-1 mağlup etti.

Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Son dakika haberleri! Denizlispor deplasmanda farklı kazandı Son dakika haberleri! Denizlispor deplasmanda farklı kazandı Altaş Denizlispor: 1-5 Altaş Denizlispor: 1-5

Mehmet Yılmaz, Denizlispor, Musa Nizam, Mehmet Taş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika


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