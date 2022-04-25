Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

25.04.2022 22:27
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: 19 MayısHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Gökhan Memişoğlu, Mehmet KapluhanYılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Ali Ülgen, Yunus Emre Çift, Berk Taşkın, Melih Altınkulıç, Hasan Kılıç, Savicevic, Ensar Arslan (Dk. 46 Tallo), Polat Yaldır (Dk.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Gökhan Memişoğlu, Mehmet Kapluhan

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Ali Ülgen, Yunus Emre Çift, Berk Taşkın, Melih Altınkulıç, Hasan Kılıç, Savicevic, Ensar Arslan (Dk. 46 Tallo), Polat Yaldır (Dk. 67 Melih Okutan), Moryke Fofana, Tomane

Altınordu: Ali Yanar, Rıdvan Koçak, Volkan Fındıklı, Erdi Dikmen, Ali Dere (Dk. 75 Yusuf Can Esendemir), Kürşad Sürmeli, Recep Aydın (Dk. 75 Muzaffer Kocaer), Feyttullah Gürlük (Dk. 71 Anıl Arıcıoğlu), Şeref Özcan (Dk. 85 Furkan Metin), Metehan Yılmaz (DK. 46 Sami Satılmış), Hüsamettin Yener

Goller: Dk. 31 Feyttullah Gürlük, (Altınordu), Dk. 33 Fofana, Dk. 90+3 Tallo (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Hasan Kılıç, Dk. 75 Savicevic (Yılport Samsunspor), Dk. 31 Rıdvan Koçak, Dk. 77 Kürşad Sürmeli (Altınordu)

Spor Toto 1. Ligi'nin 34. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Altınordu'yu 2-1 yendi.

YORUMLAR
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Altınordu, Samsun'da 3 puan arıyor Altınordu, Samsun'da 3 puan arıyor Altınordu, yarın Samsunspor'a konuk olacak Altınordu, yarın Samsunspor'a konuk olacak

Gökhan Memişoğlu, Hasan Kılıç, Samsunspor, Ali Ülgen, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika


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