Denizlispor: 3-0

STAT: Bolu Atatürk
HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Deniz Turgut, Cem ÖzbayBOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Naby, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Bülent Cevahir (Dk.90+1 Posmac), Tugay Kaçar, Gökhan Karadeniz (Dk.76 Burak Asan), Landel, Ngandu (Dk.76 Arda Köksal), Bregu (Dk.83 Melih Okutan), Furkan Demir (Dk.83 Balde)DENİZLİSPOR: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Hakan Çinemre, Oğuz Yılmaz, Leo, Emre Sağlık, Berkant Gündem (Dk.81 Bekir Turaç Böke), Okan Derici, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu, Ömer ŞişmanoğluGOLLER: Dk.40 Landel, Dk.61 Ngandu, Dk.90+1 Balde (Boluspor)SARI KARTLAR: Ngandu (Boluspor) - Muhammed Gönülaçar (Denizlispor)Spor Toto 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında Boluspor, Denizlispor'u 3-0 mağlup etti.40'ıncı dakikada Boluspor öne geçti. Sol kanattan Ngandu'nun ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Landel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.61'inci dakikada Boluspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Bülent Cevahir, Gökhan ile varkaça girerek son çizgiye kadar indi. Gökhan'ın vuruşunda kaleci Hüseyin'in uzaklaştırmak istediği top kısa kalınca ceza sahası sağ çaprazında meşin yuvarlağı Ngandu kontrol etti. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.90+1'inci dakikada Boluspor farkı 3'e çıkardı. Denizlispor savunmasının hatasını iyi değerlendiren Balde, orta sahada topu kaparak ceza sahasına girdi. Balde'nin ceza sahasına girer girmez vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.Mücadele 3-0 Boluspor üstünlüğü ile son buldu.
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