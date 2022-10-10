Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

10.10.2022 20:53
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Ali Saygın ÖgelMedipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Epureanu, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Traore, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Mounir, KenyDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas,...

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Ali Saygın Ögel

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Epureanu, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Traore, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Mounir, Keny

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın, Njie, Dia Saba, Yatabare

Gol: Dk. 45+2 Dia Saba (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yapılan Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısını konuk takım 1-0 önde tamamladı.

3. dakikada Mounir'in ceza sahası önünde sol çaprazdan sert şutunda top kaleci Ali Şaşal'dan döndü.

9. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası yayının sağından çıkardığı sert şutta kaleci Muhammed uzanarak sağına gelen meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

12. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Biglia'nın yerden şutunda kaleci Ali Şaşal yatarak topun sahibi oldu.

34. dakikada Mounir'in ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda top kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan vuruşunda ise araya giren savunma topu kornere gönderdi.

45. dakikada konuk takım penaltı kazandı. Derinlemesine gönderilen pasa hareketlenerek ceza sahasına giren Yatabare'nin vuruşunda top kaleci Muhammed'den döndü. Boşta kalan topu kapmak için hareketlenen Njie, Ndayishimiye'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kadir Sağlam penaltı kararı verdi.

45+2. dakikada penaltıyı kullanan Dia Saba'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Sivasspor, devre arasına üstün girdi.

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Kaynak: AA

Kadir Sağlam, Deniz Türüç, Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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