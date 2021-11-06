Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül
Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Esat Sancaktar
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fajr, Gradel, Yatabare, Henrique, Kayode
GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Diarra, Aziz Eraltay, Traore, Flavio, Sülaymanov, Diabate, Sergio, Doukara
Sarı kartlar: Dk. 8 Zeki Yavru, Dk. 16 Doukara (GZT Giresunspor), Dk. 20 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor mücadelesinin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
4. dakikada Giresunspor rakip ceza alanının sol çaprazından serbest vuruş kazandı. Zeki Yavru'nun direkt kaleye gönderdiği top, az farkla üstten auta çıktı.
12. dakikada orta alandan aldığı topla ceza yayına doğru ilerleyen Doukara'nın ara pasında son anda rakip defans oyuncuları araya girerek, tehlikeyi uzaklaştırdı.
13. dakikada Henrique'nin ceza yayının sol çaprazından çektiği şutta, meşin yuvarlak kalecinin sağından az farkla auta gitti.
23. dakikada Doukara'nın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Süleymanov'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
27. dakikada sol çaprazdan topla ceza sahasına giren Gradel'in kaleye kavisli gönderdiği top kaleciyi de geçerek oyun alanında kaldı. Pozisyonun takibinde Giresunsporlu defans oyuncuları tehlikeyi uzaklaştırdı.
31. dakikada altıpasa yakın bir noktada topla buluşan Doukara'nın şutunda, meşin yuvarlak defansa çarpıp kornere çıktı.
39. dakikada Traore'nin ceza yayının dışından etkili vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural iki hamlede topa sahip oldu.
43. dakikada Traore'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Diabate, topa etkili vuramayınca Giresunspor mutlak bir golden oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Kaynak: AA
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