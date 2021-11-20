Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni HatayHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Ali TunaAtakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Traore (Dk. 90 Sackey), Boudjemaa (Dk. 90+4 Muhammed Mert), Lobjanidze (Dk. 66 Kamara), Ribeiro, El Kaabi (Dk. 66 Saint Louis), Diouf (Dk.

Stat: Yeni Hatay Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Ali Tuna Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Traore (Dk. 90 Sackey), Boudjemaa (Dk. 90+4 Muhammed Mert), Lobjanidze (Dk. 66 Kamara), Ribeiro, El Kaabi (Dk. 66 Saint Louis), Diouf (Dk. 90+4 Sadık Baş) Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Fredy, Poli (Dk. 61 Ersin Zehir), Güray Vural, Amilton (Dk. 77 Milosevic), Mukairu (Dk. 66 Gökdeniz Bayrakdar), Doğukan Sinik (Dk. 77 Ghacha) Goller: 45+1 El Kaabi, Dk. 69 Ribeiro, Dk. 84 Diouf (penaltıdan) (Akataş Hatayspor), 45+3 Mukairu (Fraport TAV Antalyaspor) Sarı kartlar: Dk. 22 Burak Öksüz, Dk. 79 Fatih Kurucuk (Atakaş Hatayspor), Dk. 35 Doğukan Sinik, Dk. 40 Mukairu, Dk. 88 Ersin Zehir (Fraport TAV Antalyaspor) Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 yendi. 64. dakikada borda-beyazlılar gole çok yaklaştı. Adekugbe'nin sol kanattan ortasında iyi yükselen El Kaabi kafa vuruşunu yaptı. Antalyaspor'un takım kaptanı Veysel Sarı, meşin yuvarlağı kale çizgisinden kafayla çıkardı. 69. dakikada ev sahibi Akataş Hatayspor bir kez daha öne geçti. Ribeiro, Bünyamin Avcı'nın Boffin'e göndermek istediği pasta topu orta sahaya yakın noktada kaptı. Kaleci Boffin ve Avcı'yı çalımlayan Ribeiro, golü kaydetti. 2-1 84. dakikada Hatay ekibi, penaltıdan 3. golü buldu. Traore'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa, Kudriashov'un eliyle temas ettiğini Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla belirleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diouf, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1 Akataş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.

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