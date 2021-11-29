Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Mete Kalkavan, Bahtiyar Birinci, Hakan Yemişken
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç Nukan, Atakan Çankaya, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar (Dk. 86 Lourency), Tijanic, Jahovic (Dk. 83 Cherif Ndiaye)
Fenerbahçe: Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Min-jae, Serdar Aziz, Novak, Meyer (Dk. 77 Berisha), Zajc (Dk. 64 Sosa), Crespo, İrfan Can Kahveci (Dk. 77 Rossi), Mesut Özil (Dk. 90 Szalai), Serdar Dursun
Goller: Dk. 40 Jahovic (Göztepe), Dk. 48 Serdar Dursun (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 88 Novak (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 42 Zajc, Dk. 74 Sosa, Dk. 75 İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dk. 74 Halil Akbunar, Dk. 90+3 Obinna (Göztepe)
Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın kapanış maçında Göztepe ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.
47. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Jahovic'in sağ kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içindeki Halil Akbunar'ın yaptığı vuruşta, top direkten döndü.
48. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
77. dakikada Tijanic'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Berkan Emir'in şutunda, top yandan dışarı çıktı.
Fenerbahçe'de ilk sarı kartını 59. dakikada gören Filip Novak, 88. dakikada ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Kaynak: AA
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