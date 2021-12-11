Öte yandan Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran , 3 yıl önce makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi 'nin adının yazılı olduğu formayı Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'a hediye etti.

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