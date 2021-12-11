Üye Girişi
Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

11.12.2021 16:59
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Erkan Özdamar, Murat Ergin Gözütok, Ata YıldırımÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Djokovic, Baiano, Boyd, Umar, Boldrin, PohjanpaloGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Arslanagic, Atakan Çankaya,...

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Erkan Özdamar, Murat Ergin Gözütok, Ata Yıldırım

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Djokovic, Baiano, Boyd, Umar, Boldrin, Pohjanpalo

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Arslanagic, Atakan Çankaya, Kahraman Demirtaş, Yalçın Kayan, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Lourency, Jahovic

Gol: Dk. 40 Pohjanpalo (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 18 Selim Ay (Çaykur Rizespor)

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde, Çaykur Rizespor-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı yeşil-mavili ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

3. dakikada ceza sahası sol çaprazında Atakan Çankaya'nın yaklaşık 25 metreden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan sağına yatarak topu kornere çeldi.

14. dakikada Cemali Sertel'in soldan ceza yayı üzerine yerden pasında, Boyd'un dönüp vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

39. dakikada Boldrin'in sol taraftan pasında orta sahada topla buluşan Baiano'nun yaklaşık 40 metre sürdükten sonra yerden pasında ceza sahası üzerinde Atakan Çankaya araya girerek topu yavaşlattı. Bu oyuncu yeniden topu kazandıktan sonra karşı karşıya vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Pohjanpalo'nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.

Öte yandan Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran, 3 yıl önce makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin adının yazılı olduğu formayı Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'a hediye etti.

Maçtan önce Çaykur Rizespor taraftarları geçtiğimiz hafta 5,5 aylık bebeğini anne karnında kaybeden İrfan Can Eğribayat'a "Başın sağolsun" tezahüratları ile destek verdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig, İrfan Can Eğribayat, Rizespor, Çankaya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili sürpriz çıkış! CHP'nin iki numarası ilk kez 17:19 Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili sürpriz çıkış! CHP'nin iki numarası ilk kez "Gönlümüzde genel başkanımız var" dedi
Alparslan Türkeş Vakfı'nın açıldığını duyuran Bahçeli'den çok sert açıklamalar: Hoşgörü dönemi kapanmıştır 17:03 Alparslan Türkeş Vakfı'nın açıldığını duyuran Bahçeli'den çok sert açıklamalar: Hoşgörü dönemi kapanmıştır Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak 15:17 Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi 13:44 Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var 11:53 Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! 10:41 Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi 09:59 Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar 08:48 Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar

Son Dakika Haberleri
17:20 Noel Baba'nın gerçek olmadığını söyleyen din adamına tepki yağdı
17:03 Alparslan Türkeş Vakfı'nın açıldığını duyuran Bahçeli'den çok sert açıklamalar: Hoşgörü dönemi kapanmıştır
17:02 Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu
17:01 Marcao, sakatlığından dolayı sahalardan uzak kalabilir
16:37 Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir
16:18 Antalyaspor-Trabzonspor maçında altyapı eksikliği bir kez daha gözler önüne serildi
16:16 Yargıtay'ın bu kararı çocuklarının evliliğine karışan anne babalar için
16:06 Şanlıurfa'da üvey kızını istismar eden şahıs nihayet yakalandı! Aylardır kaçıyordu
15:59 Kot pantolonlardaki küçük cebin öyküsünü biliyor musunuz?
15:57 Muhtardan köye dönüş projesi: Dönenlere büyükbaş hayvan veriyor
Noel Baba'nın gerçek olmadığını söyleyen din adamına tepki yağdı Noel Baba'nın gerçek olmadığını söyleyen din adamına tepki yağdı         
17:20
Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu         
17:03
Koca, eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü Koca, eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü         
17:03
Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi         
14:43
TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum         
12:28
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu         
08:49
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu         
22:59
Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok         
22:09
Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık         
22:07
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
21:36
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerin son tahminleri Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerin son tahminleri         
20:50
İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı         
18:42
Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici         
18:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 17:24:24. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement