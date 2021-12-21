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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

21.12.2021 21:02
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni AdanaHakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Erdinç SezertamAdana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Deli, Kaan Kanak, Gökhan İnler (Dk. 90+1 Tayyip Talha Sanuç), Stambouli, Yunus Akgün (Dk. 80 Akintola), Bjarnason (Dk. 90+1 Sinan Kurt), Vargas (Dk.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Erdinç Sezertam

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Deli, Kaan Kanak, Gökhan İnler (Dk. 90+1 Tayyip Talha Sanuç), Stambouli, Yunus Akgün (Dk. 80 Akintola), Bjarnason (Dk. 90+1 Sinan Kurt), Vargas (Dk. 73 Belhanda), Balotelli (Dk. 73 Assombalonga)

Galatasaray: İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram (Dk. 73 Van Aanholt), Berkan Kutlu (Dk. 62 Babel), Taylan Antalyalı (Dk. 66 Aytaç Kara), Cicaldau, Morutan (Dk. 62 Halil Dervişoğlu), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 73 Emre Kılınç), Mustafa Muhammed

Goller: Dk. 53 ve Dk. 58 Yunus Akgün (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 2 Cicaldau, Dk. 33 Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dk. 8 Stambouli, Dk. 43 Bjarnason, Dk. 86 Muric (Adana Demirspor)

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor, sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendi.

52. dakikada Berkan Kutlu'nun soldan ceza sahasına ortasında Mustafa Muhammed'in kafa vuruşunda top auta çıktı.

53. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Vargas'ın sol kanatta kendi yarı sahasından attığı topla buluşan Yunus Akgün ceza sahasına girdiğinde vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.

58. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Vargas'ın ceza sahası önündeki çalımlarının ardından topu önünde bulan Yunus Akgün'un ceza yayı önünden şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

61. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan pasında topla buluşan Vargas'ın vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

68. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Oğulcan Çağlayan'ın kafa vuruşunda kaleci Muric'ten seken topa kale ağzında önce Mustafa Muhammed, ardından Nelsson vurdu. Savunma kale çizgisinin hemen önünden topu uzaklaştırdı.

78. dakikada Emre Kılınç ceza sahası çaprazında kaptığı topu diğer kanatta Babel'e aktardı. Babel'in sol çaprazdan sert şutunda kaleci Muric topu kornere çeldi.

79. dakikada Aytaç Kara'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında Nelsson'un kale sahası önünde yerden sektirdiği kafa vuruşunda, kaleci Muric uzanarak topu kornere gönderdi.

83. dakikada sol çaprazda ceza sahası içinde Assombalonga'nın saha dışına pasında topla buluşan Gökhan İnler'in şutunda top üstten dışarı çıktı.

84. dakikada Mustafa Muhammed'in kale sahası önündeki pasında topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın sağ çaprazdan kaleye yakın mesafeden vuruşunda, top uzak köşeden az farkla dışarı çıktı.

90+3. dakikada Assombalonga'nın sol kanatta ceza sahası içinde pasında topu önünde bulan Sinan Kurt'un vuruşunda, top kaleci İsmail Çipe ve direkten oyun alanına geri döndü.

90+4. dakikada Emre Kılınç'n ceza sahası dışından vuruşunda, savunmadan seken topu kaleci Muric kontrol etti.

Adana Demirspor, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Arda Kardeşler, Bora Füzesi, Ömer Bayram, Yunus Akgün, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika Spor


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