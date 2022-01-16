Stat: Yeni Hatay
Hakemler: Erkan Özdamar, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
Atakaş Hatayspor: Abdullah Yiğiter, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün (Dk. 89 Boudjemaa), Riberio, Kamara (Dk. 76 Kahraba), Lobjanidze, Saint Louis, Diouf
Galatasaray: İsmail Çipe, Boey, Alpaslan Öztürk, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Cicaldau (Dk. 81 Morutan), Emre Kılınç (Dk. 81 Atalay Babacan), Halil Dervişoğlu (Dk. 57 Aytaç Kara)
Goller: Dk. 23 Emre Kılınç, Dk. 45+7 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Dk. 43 Diouf (Penaltıdan) Dk. 62 Kamara, Dk. 79 ve 90 Lobjanidze (Atakaş Hatayspor)
Kırmızı kart: Dk. 82 Taylan Antalyalı (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 15 Alpaslan Öztürk, Dk. 25 Berkan Kutlu, Dk. 37 Boey Dk. 45 Ömer Bayram (Yedek kulübesinde) Dk. 47 Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Dk. 25 Adekugbe, Dk. 27 Saint Louis, Dk. 37 Kamara, Dk. 68 Fatih Kurucuk. (Atakaş Hatayspor)
Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Atakaş Hatayspor, sahasında Galatasaray'ı 4-2 yendi.
53. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Saint Louis'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Kamara'nın vuruşunda, top ağlara gitti. Maçın hakemi Erkan Özdamar, ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.
61. dakikada ceza sahası içinde Emre Kılınç'ın şutunda, kaleci İsmail Çipe son anda topu kurtardı.
62. dakikada Hatayspor, Kamara ile beraberliği buldu. Sağ kanattan kontratak geliştiren Hatayspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Kamara'nın şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.
67. dakikada Saint Louis'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, top kaleci İsmail Çipe'de kaldı.
70. dakikada ceza alanı içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Cicaldau'nun vuruşunda, top direğin dibinden auta gitti.
79. dakikada Hatayspor öne geçti. Hatayspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta yeni transfer Kahraba'nın ceza sahası önüne gönderdiği topa vuran Lobjanidze, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2.
90. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Hatayspor'un gelişen kontratağında Lobjanidze, kaleci İsmail Çipe ile karşı karşıya kaldı. Lobjanidze'nin şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 4-2.
Atakaş Hatayspor karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika Spor