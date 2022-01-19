Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Suat Arslanboğa, Kerem Ersoy, Furkan Ürün

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic, Atınç Nukan, Angel, Kerim Alıcı, Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 89 Atakan Çankaya), Berkan Emir, Baku (Dk. 77 Jahovic), Lourency (Dk. 63 Tijanic), Cherif Ndiaye

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 83 Sefa Yılmaz), Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Erdoğan Yeşilyurt, Özkan Yiğiter, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 72 Kayode), Pedro Henrique (Dk. 90+2 Appindangoye), Cofie, Yatabare

Goller: Dk. 22 Atınç Nukan, Dk. 80 Tijanic (Göztepe), Dk. 50 Pedro Henrique (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Obinna, Dk. 44 Lourency, Dk. 49 Arslanagic, Dk. 84 Soner Aydoğdu (Göztepe), Dk. 53 Camara, Dk. 62 Kerem Atakan Kesgin, Dk. 88 Caner Osmanpaşa, Dk. 90+3 Kayode (Demir Grup Sivasspor)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

46. dakikada sağ kanattan yapılan ortada penaltı noktası yakınındaki Cofie'nin vuruşunda top auta gitti. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Suat Arslanboğa pozisyonda Arslanagic'in Cofie'ye olan müdahalesini penaltı olarak değerlendirdi.

50. dakikada penaltı atışını kullanan Pedro Henrique takımının beraberlik golüne imza attı: 1-1.

79. dakikada ceza sahası içinde sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda, Göztepeli oyunculara çarpan top kornere çıktı.

80. dakikada Göztepe tekrar öne geçti. Sağ kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında Obinna'nın pasında topla bir süre ilerleyen Adis Jahovic'in yaptığı ortada ceza sahasındaki Tijanic'in vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

90+7. dakikada Cofie'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, top kaleci İrfan Can'da kaldı.

Göztepe, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.