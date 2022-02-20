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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

20.02.2022 19:51
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: ÜlkerHakemler: Yasin Kol, Bahattin Duran, Ata YıldırımFenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan, Tisserand, Serdar Aziz, Çağtay Kurukalıp, Zajc, Crespo, Osayi, Arda Güler, Rossi, Serdar DursunAtakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey, Burak Öksüz (Dk.

Stat: Ülker

Hakemler: Yasin Kol, Bahattin Duran, Ata Yıldırım

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan, Tisserand, Serdar Aziz, Çağtay Kurukalıp, Zajc, Crespo, Osayi, Arda Güler, Rossi, Serdar Dursun

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey, Burak Öksüz (Dk. 18 Selimcan Temel), Adekugbe, Onur Ergün, Ribeiro, El Kaabi, Benzia, Lobjanidze, Saint-Louis

Sarı kartlar: Dk. 17 Ribeiro, Dk. 38 Selimcan Temel (Atakaş Hatayspor)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

23. dakikada Fenerbahçe savunmasında Çağtay'ın kontrol edemediği topu kapan El Kaabi'nin aşırtma vuruşunda kaleci Altay son anda meşin yuvarlağa müdahale etti. Sonrasında ceza sahası dışına açılan topu Altay taça gönderdi.

35. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Hatay ceza sahası önünde topla buluşan Arda, rakibinden kurtuldu, ceza yayı içinde yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

37. dakikada ev sahibi takım, Hatay yarı sahasının ortalarından serbest vuruş kazandı. Arda'nın altı pas önüne gönderdiği topa Tisserand vurdu, yere de çarpan topu kaleci Munir kornere çeldi.

45. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Rossi, rakibinden kurutulup, ceza sahasına yaklaştı. Açısını düzelten Rossi'nin ayak içi şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

45+1. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Adekugbe'nin, yerden penaltı noktasına gönderdiği topa El Kaabi gelişine vurdu. Kaleci Altay soluna uzandı ve meşin yuvarladı kontrol etti.

İlk yarı golsüz sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı) Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig, Altay Bayındır, Hatayspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika Spor


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