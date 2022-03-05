Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

05.03.2022 17:00
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Gürsel AkselHakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Olguncan, Bilal GölenGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic, Atınç Nukan, Angel, Kerim Alıcı, Obinna, Aytaç Kara, Moubandje, Tannane, Cherif Ndiaye, Di SantoKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Evren Eren...

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Olguncan, Bilal Gölen

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic, Atınç Nukan, Angel, Kerim Alıcı, Obinna, Aytaç Kara, Moubandje, Tannane, Cherif Ndiaye, Di Santo

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Fall, Doğucan Haspolat, Eysseric, Hajradinovic, Mortadha, Muleka

Goller: Dk. 5 Muleka (Kasımpaşa), Dk. 7 Di Santo (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 32 Aytaç Kara (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Göztepe-Kasımpaşa mücadelesinin ilk 45 dakikalık bölümü 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Kasımpaşa öne geçti. Kendi yarı sahasında Obinna'ya yaptığı baskının ardından topu kapan Hajradinovic'in güzel pasıyla hareketlenen Muleka'nın sağ çapraz pozisyondan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp filelerle buluştu: 1-0.

7. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Kasımpaşalı oyuncuların uzaklaştırmak istediği topu kapan Cherif Ndiaye meşin yuvarlağı Di Santo'ya bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-1. Golden sonra Cherif Ndiaye'nin Evren Eren Elmalı'ya faul yapma ihtimali nedeniyle pozisyonu VAR'dan izleyen hakem Atilla Karaoğlan gol kararını değiştirmedi.

30. dakikada Cherif Ndiaye'nin pasıyla ceza sahası dışında meşin yuvarlağa sahip olan Tannane'nin şutunda top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

43. dakikada Donk'un verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Fall'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Serkan Olguncan, Aytaç Kara, Karaoğlan, Evren, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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