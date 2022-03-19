Atakaş Hatayspor: 1-1 - Son Dakika
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Atakaş Hatayspor: 1-1

19.03.2022 21:01
Atakaş Hatayspor: 1-1

STAT: Vodafone HAKEMLER: Yasin Kol, Esat Sancaktar, İlker TakpakBEŞİKTAŞ: Emre Bilgin, Valentin Rosier, Necip Uysal (DK. 46 Serdar Saatçı), Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Can Bozdoğan (DK. 76 Atiba), Rachid Ghezzal, Güven Yalçın (DK. 86 Alex Teixeira), Cyle Larin (DK.

STAT: Vodafone

HAKEMLER: Yasin Kol, Esat Sancaktar, İlker Takpak

BEŞİKTAŞ: Emre Bilgin, Valentin Rosier, Necip Uysal (DK. 46 Serdar Saatçı), Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Can Bozdoğan (DK. 76 Atiba), Rachid Ghezzal, Güven Yalçın (DK. 86 Alex Teixeira), Cyle Larin (DK. 76 Kevin N'Koudou), Michy Batshuayi ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Isaac Sackey, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Mehdi Boudjemaa, El Kaabi (DK. 90 +2 Bertuğ Özgür Yıldırım), Ruben Ribeiro (DK. 90+7 Selimcan), Saba Lobjanidze  (DK. 79 Dylan Sanit-Louis), Mame DioufGOLLER: DK. 16 Michy Batshuayi (Beşiktaş), DK. 41 Saba Lobjanidze (Hatayspor)SARI KARTLAR: Can Bozdoğan (Beşiktaş), El Kaabi, Onur Ergün, Adekugbe, Ruben (Hatayspor)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30'uncu haftasında Beşiktaş, evinde Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

1'inci dakikada Ghezzal'in sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Larin, çapraz pozisyonda şutunu çekti. Meşin yuvarlak auta gitti.6'ncı dakikada Rosier'in uzun pasında Batshuayi kafayla Larin'e indirdi. Larin'in ceza sahasına girdikten sonra sert şutunda kaleci Munir topun sahibi oldu.16'ncı dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzal'in pasıyla topla buluşan Batshuayi, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışından yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.28'inci dakikada ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda topla buluşan Lobjanidze'nin şutunda top direğin dibinden auta çıktı. 41'inci dakikada skora denge geldi. Kaleyi karşıdan gören yerden kazanılan serbest vuruşta topun başına Lobjanidze geçti. Gürcü oyuncunun sert şutunda top kaleci Emre'nin solundan ağlarla buluştu: 1-1.Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.48'inci dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Rachid Ghezzal'ın çaprazdan vuruşunda kaleci Munir gole izin vermedi. 53'üncü dakikada sol kanttan Rıdvan Yılmaz'ın pasında ceza sahası içinde sol taraftan giren Güven Yalçın, pasını Batshuayi'ye çıkardı. Belçikalı oyuncunun kale önünden vuruşunda top kalenin üzerinden dışarıya gitti. 59'uncu dakikada Ghezzal'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Josef de Souza'nın kafa vuruşunda kale önünde Batshuayi'ye de çarpan meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti. 81'inci dakikada Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahası dışından uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.


- İstanbul
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Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor: 1-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atakaş Hatayspor: 1-1 - Son Dakika
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