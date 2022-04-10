Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

10.04.2022 18:22
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 EylülHakemler: Halil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, İlker TakpakDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 77 Sefa Yılmaz), Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan (Dk. 88 Özkan Yiğiter), Ulvestad (Dk. 69 Kerem Atakan Kesgin), Fajr (Dk.

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Halil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, İlker Takpak

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 77 Sefa Yılmaz), Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan (Dk. 88 Özkan Yiğiter), Ulvestad (Dk. 69 Kerem Atakan Kesgin), Fajr (Dk. 77 Konate), Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir (Dk. 85 Pizzi), Deniz Türüç (Dk. 86 Guldbrandsen), Aleksic (Dk. 75 Salih Uçan), Trezeguet (Dk. 59 Serdar Gürler), Okaka (Dk. 85 Atabey Çiçek)

Goller: Dk. 3 Goutas (Kendi kalesine), Dk. 60 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 28 Mahmut Tekdemir, Dk. 54 Caiçara, Dk. 90+2 Epureanu (Medipol Başakşehir), Dk. 38 Uğur Çiftçi, Dk. 67 Ahmet Oğuz (Demir Grup Sivasspor)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

46. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Deniz Türüç'ün ortasına altıpasta iyi yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

48. dakikada ev sahibi ekip serbest vuruş kazandı. Erdoğan Yeşilyurt'un direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Volkan Babacan uzanarak son anda kornere çeldi.

57. dakikada Deniz Türüç'ün ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Okaka'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

60. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Okaka'nın pasında Deniz Türüç'ün ceza yayından etkili vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2

66. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında Deniz Türüç'ün volesinde, top üst direğe çarparak dışarıya çıktı.

74. dakikada şık hareketlerle soldan rakip ceza alanına giren Gradel'in şutunda, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

81. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Yatabare'nin ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği şutta, kaleci Volkan Babacan topu kornere gönderdi.

Mücadele Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Kerem Atakan Kesgin, Uğur Çiftçi, Ahmet Oğuz, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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