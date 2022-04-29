Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

29.04.2022 21:22
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çotanak Spor KompleksiHakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İlker TakpakGZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Aziz Eraltay, Flavio, Traore, Diabate, Sergio, Chiquinho, Umut NayirAdana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç,...

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İlker Takpak

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Aziz Eraltay, Flavio, Traore, Diabate, Sergio, Chiquinho, Umut Nayir

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Gökhan İnler, Sinan Kurt, Yunus Akgün, Bjarnason, Vargas, Assombalonga

Gol: Dk. 21 Umut Nayir (GZT Giresunspor)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında GZT Giresunspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

5. dakikada GZT Giresunspor atağında sol kanattan Diabate, ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda bulunan Chiquinho'ya topu aktardı. Bu oyuncunun çaprazdan sert şutu kalenin yanından az farkla auta gitti.

15. dakikada Traore'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Sergio topla buluştu. Kaleci Muric ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

21. dakikada Giresunspor öne geçti: Sağ kanattan Hayrullah Bilazer'in ceza sahasına yaptığı ortada Umut Nayir kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi. 1-0

38. dakikada Rassoul'un ceza sahasına ortasında Assombalonga kafa ile Sinan Kurt'a topu aktardı. Sinan Kurt'un gelişine vurduğu top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı) Adana Demirspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı Adana Demirspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Halil Umut Meler, Giresunspor, Okan Kocuk, Umut, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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