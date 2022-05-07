Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

07.05.2022 21:04
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Fırat Aydınus, Erdem Bayık, Özgür ErtemMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Efe Arda Koyuncu, Epureanu, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir (Dk. 90+2 Aleksic), Tolga Ciğerci, Berkay Özcan (Dk. 79 Chadli), Deniz Türüç (Dk.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus, Erdem Bayık, Özgür Ertem

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Efe Arda Koyuncu, Epureanu, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir (Dk. 90+2 Aleksic), Tolga Ciğerci, Berkay Özcan (Dk. 79 Chadli), Deniz Türüç (Dk. 79 Serdar Gürler), Trezeguet, Guldbrandsen

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Alpaslan Öztürk, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 80 Halil Dervişoğlu), Berkan Kutlu, Babel (Dk. 90+2 Barış Alper Yılmaz), Cicaldau (Dk. 68 Pulgar), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 80 Morutan), Mustafa Muhammed (Dk. 68 Gomis)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında karşılaşan Medipol Başakşehir ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı.

55. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top yandan auta gitti.

56. dakikada Deniz'in sağdan ortasında altıpas önünde yükselen Berkay Özcan'ın kafayla vurduğu top, uzak direğin yanından auta çıktı.

64. dakikada Başakşehir'in sağdan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Tolga Ciğerci'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine sert şutunda, kaleci Muslera uçarak güçlükle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Aynı dakikada soldan ceza sahasına giren Trezeguet dar açıdan şutunu çekti, ancak top uzak direğin dibinden auta çıktı.

67. dakikada sağdan yapılan ortada ceza sahasının ters kanadında topu alan Trezeguet önünü açtıktan sonra şutunu çekti. Önce kaleci Muslera, ardından da savunmadaki Nelsson'un müdahalesiyle meşin yuvarlağın ağlara gitmesi önlendi.

69. dakikada Berkay Özcan'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, kaleci Muslera yatarak topun sahibi oldu.

77. dakikada sağdan ceza sahasına giren Guldbrandsen'in sert şutunda, Muslera topu güçlükle kornere yumrukladı.

89. dakikada Gomis'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Volkan Babacan son anda topu kornere çeldi.

90+3. dakikada yaklaşık 1 dakika önce oyuna giren Barış Alper Yılmaz, sol kanatta topla buluştuktan sonra şutunu çekti ancak top az farkla yandan auta gitti.

90+4. dakikada rakip ceza alanı civarında iyi paslaşan Galatasaray'da top son olarak ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Van Aanholt'ta kaldı. Hollandalı oyuncunun vuruşunda kaleci Volkan sağına yatarak topun ağlara gitmesini önledi. Altıpasa düşen topu takip eden Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda ise meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanını terk etti.

Pozisyonun ardından hakem Fırat Aydınus son düdüğü çaldı ve maç golsüz eşitlikle bitti.

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Galatasaray: 0-0 Galatasaray: 0-0 Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig

Volkan Babacan, Fırat Aydınus, Berkay Özcan, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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