VavaCars Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor: 0-1

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Spor Toto Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 38'inci dakikada Efecan Karaca kaydetti.

3'üncü dakikada Fatih Karagümrük gole çok yaklaştı. Savunmanın hatalı pası sonrasında topu önünde bulan Pesic, altıpas üzerinde pasını Karamoh'a verdi. Rakibinden sıyrılan Karamoh'un vuruşunda top kaleci Serkan'dan döndü.8'inci dakikada Pesic'in pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Emre Mor, ceza yayı üstünden şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü.18'inci dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Candeias'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Diedhiou şutunu çekti. Kaleci Viviano'nun müdahale ettiği top direğe de çarparak oyun alanına geri döndü. Bir kez daha topa hareketlenen Diedhiou, Biraschi'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Fırat Aydınus, penaltı noktasını gösterdi. 19'uncu dakikada Diedhiou'nun penaltı atışında kaleci Viviano gole izin vermedi.38'inci dakikada Alanyaspor öne geçti. Novais'in serbest vuruştan ortasında Burak Bekaroğlu'nun uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içinde Efecan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.77'nci dakikada Efecan'ın pasıyla ceza yayı üstünde topla buluşan Eduardo'nun şutunda kaleci Viviano topu kornere tokatladı.85'nci dakikada sağ kanattan topla hareketlenen Ahmed Musa, pasını ceza sahasına giren Samed Onur'a verdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Serkan gole izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Aytemiz Alanyaspor deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

- İstanbul