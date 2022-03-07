Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

07.03.2022 23:00
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası, oynanan 3 maçla tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası, oynanan 3 maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçlarında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir 2-2 berabere kaldı. Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Kayserispor'u 2-1 yenerken, Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçı da 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, puanını 67'ye çıkararak liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'in 28. haftasındaki 4 maç beraberlikle tamamlanırken, üçer karşılaşmada ev sahibi ve deplasman takımları kazandı.

Sonuçlar

Ligin 28. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Adana Demirspor: 1-0

Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor: 1-2

Göztepe- Kasımpaşa: 2-3

İttifak Holding Konyaspor- Galatasaray: 2-0

VavaCars Fatih Karagümrük- Altay: 0-0

Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0

Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: 1-2

Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: 2-2

Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 2-2

Puan durumu

Ligde 28. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR 2820715221316767
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR2815764429155252
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 2814594128134747
4.FENERBAHÇE 2813874332114747
5.AYTEMİZ ALANYASPOR281378514294646
6.ADANA DEMİRSPOR2812974228144545
7.BEŞİKTAŞ 281297423664545
8.ATAKAŞ HATAYSPOR28134114445-14343
9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK28117103340-74040
10.YUKATEL KAYSERİSPOR28108104142-13838
11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 28107113639-33737
12.GALATASARAY 2898113741-43535
13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR2898112935-63535
14.DEMİR GRUP SİVASSPOR2881010353503434
15.KASIMPAŞA 2888124042-23232
16.GZT GİRESUNSPOR2895142932-33232
17.GÖZTEPE 2876153444-102727
18.ALTAY2875162941-122626
19.ÇAYKUR RİZESPOR2865172550-252323
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR2855182348-252020

29. hafta

Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynanacak.

Ligde 29. haftanın programı şöyle:

12 Mart Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Hatay)

16.00 Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)

13 Mart Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

14 Mart Pazartesi:

20.00 GZT Giresunspor-Gaziantep FK (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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