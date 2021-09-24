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Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

24.09.2021 20:53
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem BayıkAltay: Lis, Cebrail Karayel, Björkander, Murat Akça, Naderi, Kappel, Zeki Yıldırım, Aka, Ceyhun Gülselam, Erhan Çelenk, BambaBeşiktaş: Mert Günok, Nsakala, Serdar Saatçı, Atiba, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Töre, de...

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Altay: Lis, Cebrail Karayel, Björkander, Murat Akça, Naderi, Kappel, Zeki Yıldırım, Aka, Ceyhun Gülselam, Erhan Çelenk, Bamba

Beşiktaş: Mert Günok, Nsakala, Serdar Saatçı, Atiba, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Töre, de Souza, Oğuzhan Özyakup, Salih Uçan, Pjanic (Dk. 32 Güven Yalçın), Kenan Karaman

Süper Lig'in 7. haftasındaki Altay-Beşiktaş maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

10. dakikada Gökhan Töre'nin sağ kanattan yaptığı ortada Altaylı savunma oyuncularından seken topla sol çapraz pozisyonda buluşan de Souza'nın şutunda, kaleci Lis topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

14. dakikada sol kanattan Erhan Çelenk'in yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Kappel'in şutunda, kaleci Mert iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

20. dakikada Pjanic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Ceyhun Gülselam'la topa müdahale eden Kenan Karaman'ın vuruşunda top filelere gitti. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine Kenan Karaman'ın topa elle temas ettiğini tespit eden Fırat Aydınus, filelere giden topu gol olarak geçerli saymadı.

22. dakikada Nsakala'nın kontrol edemediği topla sol çapraz pozisyonda buluşan Bamba'nın şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

30. dakikada sol kanattan Cebrail'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kappel'in şutunda, top direğin yanından auta gitti.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Ceyhun Gülselam, Fırat Aydınus, Cebrail, Çelenk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor


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