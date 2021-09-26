Stat: Yeni Hatay
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ceyhun Sesigüzel, Mustafa Savranlar
Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe (Dk. 89 Bülent Cevahir), Riberio, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Lobjanidze (Dk. 71 Kamara), Boudjemaa (Dk. 63 Emre Çolak), Diouf, Traore (Dk. 89 Muhammed Mert), El Kaabi (Dk. 63 Louis)
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Novak, Min-jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş (Dk. 61 Crespo), Gustavo, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 85 Mesut Özil), Rossi (Dk. 85 Pelkas), Berisha (Dk. 76 Serdar Dursun), Valencia (Dk. 61 Osayi-Samuel)
Goller: Dk. 17 Rossi, Dk. 30 Novak (Fenerbahçe), Dk. 70 Louis (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Mert Hakan Yandaş, Dk. 90+1 Novak (Fenerbahçe), Dk. 78 Diouf, Dk. 86 Kamara (Atakaş Hatayspor)
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendi.
48. dakikada Lobjanidze'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, savunma topu uzaklaştırdı.
51. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında Rossi'nin yaptığı vuruşta, kaleci Munir meşin yuvarlağı kontrol etti.
55. dakikada Valencia'nın ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şutta, top kaleci Munir'de kaldı.
57. dakikada gelişen kontratakta ceza sahası önünde topla bulan Valencia'nın şutunda, kaleci Munir topu çıkardı.
58. dakikada ceza sahası dışından topa sert vuran Traore'nin şutunda, kaleci Altay Bayındır son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
70. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Louis, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2.
82. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Gustavo'nun sert şutunda, kaleci Munir topu kurtardı.
90. dakikada altıpas içinde topla buluşan Serdar Dursun'un şutunda, top yan direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA
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