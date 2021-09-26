37. dakikada Galatasaray, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın büyük hatasında gole yaklaştı. Ceza sahası içinde geri pası uzaklaştıramayan İrfan Can, meşin yuvarlağı sol çaprazdaki Halil Dervişoğlu'na kaptırdı. Halil'in uygun durumda İrfan Can'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta top Soner Aydoğdu'ya çarparak kornere gitti.

13. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışından şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat yatarak topun sahibi oldu.

Süper Lig'in 7. haftasında yapılan Galatasaray-Göztepe maçının ilk yarısını konuk takım 1-0 önde tamamladı.

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