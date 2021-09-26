56. dakikada ev sahibi ekip, öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Morutan, önce Berkan Emir ardından da Arslanagic'i çalımlayarak ceza sahasına girdi. Açısını düzelten Rumen futbolcu, yakın köşeye yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1.

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