Stat: Medical Park
Hakemler: Halis Özkahya, Alpaslan Dedeş, İbrahim Bozbey
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Hüseyin Türkmen, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius
Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou
Goller: Dk. 36 Diedhiou (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 42 Cornelius (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 27 Hüseyin Türkmen (Trabzonspor)
Süper Lig'in 7. haftasındaki Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
5. dakikada Corneilus'un sol tarafta son çizgiden çıkardığı topu Djaniny kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.
9. dakikada ceza alanı içinde Djaniny'nin rakibi ile girdiği ikili mücadelede savunmadan seken top, Cornelius'un önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Serkan Kırıntılı yatarak topu kornere çeldi.
10. dakikada sağ taraftan Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Djaniny'nin şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı'yı geçen topu çizgi önünde Milunovic çıkardı.
17. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında Emre Akbaba'nın ceza yayı üzerinde yerden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.
32. dakikada ceza alanı dışında rakibinden sıyrılan Nwakame'nin yerden şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etti.
33. dakikada Davidsodn ile ver- kaç yapan Emre Akbaba'nın yakın mesafeden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, mutlak bir tehlikeyi yatarak önlemeyi başardı.
36. dakikada Aytemiz Alanyaspor golü buldu. Davidson'un pasında savunmanın arkasında topla buluşan Diedhiou'nun sağ çaprazda yerden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın elinin altından geçen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.
42. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Bakasetas'ın soldan kullandığı serbest atış sonrası ceza alanı içinde iyi yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda, top kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından ağlarla buluştu: 1-1.
45. dakikada Davidson'un ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu güçlükle kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor