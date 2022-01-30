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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

30.01.2022 16:02
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 23. hafta, ertelenen bir karşılaşma dışında tamamlandı.

TFF 2. Lig'de 23. hafta, ertelenen bir karşılaşma dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Karatay Termal 1922 Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Pendikspor, puanını 45'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise Sakaryaspor, deplasmanda Bodrumspor'a 1-0 yenilmesine rağmen 48 puanla liderliğini devam ettirdi.

TFF 2. Lig'de hava şartları nedeniyle 22. hafta müsabakaları ertelenmişti.

Ligde gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.PENDİKSPOR19143229141545
2.BUCASPOR 19282010463325834
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER209652722533
4.ISPARTA 32 SPOR209472317631
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR198563123829
6.KIRKLARELİSPOR2061042618828
7.NAZİLLİ BELEDİYESPOR197751715228
8.PAZARSPOR2091102629-328
9.ANKARA DEMİRSPOR207672120127
10.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR196852117426
11.ŞANLIURFASPOR196852220226
12.UŞAKSPOR196761821-325
13.AKHİSARSPOR206592430-623
14.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR196492229-722
15.TARSUS İDMAN YURDU205691620-421
16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR204792430-619
17.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR1961122433-919
18.ESKİŞEHİRSPOR2044121839-2113
19.GMG KASTAMONUSPOR00000000
Notlar:

1- Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, maçlara çıkmıyor.

2- Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup:

TAKIMOGBMAYAVP
1.SAKARYASPOR22146244133148
2.1461 TRABZON FK22137237172046
3.SİVAS BELEDİYESPOR22125542202241
4.BODRUMSPOR22124634181640
5.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE22124632211140
6.AFJET AFYONSPOR21108340231738
7.SOMASPOR21115535241138
8.ÇORUM FK22107534171737
9.SİLAHTAROĞLU VANSPOR2110563129235
10.ANKARASPOR228863426832
11.SERİK BELEDİYESPOR2292112831-329
12.İNEGÖLSPOR2284102631-528
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR226882328-526
14.DİYARBEKİRSPOR2274112527-225
15.TURGUTLUSPOR225892137-1623
16.SARIYER2263132334-1121
17.ADIYAMAN FK2161142741-1419
18.ERGENE VELİMEŞESPOR2253142345-2218
19.KAHRAMANMARAŞSPOR2233161555-4012
20.NİĞDE ANADOLU FK2215161552-378

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Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Konyaspor, Termal, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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