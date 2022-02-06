Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 24. hafta, bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Anagold 24Erzincanspor'u sahasında 3-2 mağlup eden Pendikspor, puanını 48'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta ise Sakaryaspor, sahasında Silahtaroğlu Vanspor FK ile 1-1 berabere kalmasına rağmen 49 puanla aynı puana sahip 1461 Trabzon FK'nın averajla önünde liderliğini sürdürdü.
Ligde gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.PENDİKSPOR FUTBOL
|20
|15
|3
|2
|32
|16
|16
|48
|2.BUCASPOR 1928
|21
|10
|4
|7
|34
|28
|6
|34
|3.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|21
|9
|6
|6
|27
|24
|3
|33
|4.KIRKLARELİSPOR
|21
|7
|10
|4
|27
|18
|9
|31
|5.ISPARTA 32 SPOR
|20
|9
|4
|7
|23
|17
|6
|31
|6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|20
|8
|5
|7
|33
|26
|7
|29
|7.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR
|20
|7
|8
|5
|24
|18
|6
|29
|8.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|20
|7
|8
|5
|18
|16
|2
|29
|9.PAZARSPOR
|21
|9
|1
|11
|27
|34
|-7
|28
|10.ANKARA DEMİRSPOR
|20
|7
|6
|7
|21
|20
|1
|27
|11.ŞANLIURFASPOR
|20
|6
|8
|6
|22
|21
|1
|26
|12.UŞAK SPOR
|20
|6
|8
|6
|19
|22
|-3
|26
|13.TARSUS İDMAN YURDU
|21
|6
|6
|9
|18
|21
|-3
|24
|14.AKHİSARSPOR
|21
|6
|5
|10
|25
|32
|-7
|23
|15.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|20
|6
|5
|9
|23
|30
|-7
|23
|16.TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR
|20
|7
|1
|12
|29
|34
|-5
|22
|17.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|21
|4
|8
|9
|25
|31
|-6
|20
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|21
|5
|4
|12
|20
|39
|-19
|16
|19.GMG KASTAMONUSPOR
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
1- Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, maçlara çıkmıyor.
2- Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SAKARYASPOR
|23
|14
|7
|2
|45
|14
|31
|49
|2.1461 TRABZON FK
|23
|14
|7
|2
|38
|17
|21
|49
|3.SİVAS BELEDİYE SPOR
|23
|13
|5
|5
|44
|20
|24
|44
|4.BODRUMSPOR
|23
|13
|4
|6
|36
|18
|18
|43
|5.SOMASPOR
|22
|12
|5
|5
|37
|25
|12
|41
|6.ÇORUM FK
|23
|11
|7
|5
|35
|17
|18
|40
|7.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR
|23
|12
|4
|7
|32
|23
|9
|40
|8.AFJET AFYONSPOR
|22
|10
|8
|4
|40
|24
|16
|38
|9.SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK
|22
|10
|6
|6
|32
|30
|2
|36
|10.ANKARASPOR
|23
|8
|8
|7
|34
|27
|7
|32
|11.SERİK BELEDİYESPOR
|23
|9
|2
|12
|28
|32
|-4
|29
|12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|23
|7
|8
|8
|26
|30
|-4
|29
|13.DİYARBEKİR SPOR
|23
|8
|4
|11
|26
|27
|-1
|28
|14.İNEGÖLSPOR
|23
|8
|4
|11
|26
|33
|-7
|28
|15.TURGUTLUSPOR
|23
|5
|8
|10
|21
|39
|-18
|23
|16.SARIYER
|23
|6
|4
|13
|25
|36
|-11
|22
|17.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|22
|7
|1
|14
|29
|41
|-12
|22
|18.ERGENE VELİMEŞE SPOR
|23
|5
|3
|15
|24
|47
|-23
|18
|19.KAHRAMANMARAŞSPOR
|23
|3
|4
|16
|17
|57
|-40
|13
|20.NİĞDE ANADOLU FK
|23
|1
|5
|17
|17
|55
|-38
|8
Kaynak: AA
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