Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm - Son Dakika

TFF 2. Lig'de 33. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta lider Pendikspor, sahasında Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti ve puanını 64'e yükseltti. Pendikspor, normal sezonun bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan edip, Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Kırmızı Grup'ta ise Ergene Velimeşespor'a 6-0 üstünlük kuran Sakaryaspor, puanını 74 yaptı ve zirvedeki yerini korudu.
Ligde 33. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.PENDİKSPOR FUTBOL
|29
|20
|4
|5
|45
|22
|23
|64
|2.ISPARTA 32 SPOR
|30
|14
|6
|10
|34
|26
|8
|48
|3.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|29
|13
|8
|8
|37
|31
|6
|47
|4.BUCASPOR 1928
|30
|13
|7
|10
|46
|38
|8
|46
|5.TARSUS İDMAN YURDU
|30
|13
|7
|10
|37
|30
|7
|46
|6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|30
|13
|6
|11
|50
|38
|12
|45
|7.ANKARA DEMİRSPOR
|30
|12
|9
|9
|35
|28
|7
|45
|8.KIRKLARELİSPOR
|29
|11
|11
|7
|36
|24
|12
|44
|9.TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR
|29
|14
|2
|13
|45
|37
|8
|44
|10.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|30
|10
|11
|9
|29
|29
|0
|41
|11.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR
|29
|8
|13
|8
|30
|26
|4
|37
|12.ŞANLIURFASPOR
|29
|9
|10
|10
|37
|34
|3
|37
|13.UŞAK SPOR
|29
|9
|10
|10
|27
|37
|-10
|37
|14.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|28
|8
|9
|11
|30
|36
|-6
|33
|15.PAZARSPOR
|28
|10
|1
|17
|31
|52
|-21
|31
|16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|31
|6
|11
|14
|36
|47
|-11
|29
|17.AKHİSARSPOR
|30
|8
|5
|17
|32
|49
|-17
|29
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|30
|6
|6
|18
|27
|60
|-33
|21
|19.GMG KASTAMONUSPOR
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
1. Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.
2. Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, maçlara çıkmıyor.
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.SAKARYASPOR
|33
|22
|8
|3
|69
|22
|47
|74
|2.1461 TRABZON FK
|33
|20
|7
|6
|58
|26
|32
|67
|3.BODRUMSPOR
|33
|19
|7
|7
|54
|24
|30
|64
|4.SİVAS BELEDİYESPOR
|33
|16
|9
|8
|57
|32
|25
|57
|5.AFJET AFYONSPOR
|33
|16
|8
|9
|60
|35
|25
|56
|6.SİLAHTAROĞLU VANSPOR FK
|33
|15
|11
|7
|45
|39
|6
|56
|7.ÇORUM FK
|33
|15
|10
|8
|47
|30
|17
|55
|8.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR
|32
|15
|8
|9
|40
|30
|10
|53
|9.SOMASPOR
|32
|14
|7
|11
|47
|43
|4
|49
|10.İNEGÖLSPOR
|33
|14
|7
|12
|47
|44
|3
|49
|11.ANKARASPOR
|33
|12
|11
|10
|48
|36
|12
|47
|12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|33
|10
|10
|13
|39
|49
|-10
|40
|13.DİYARBEKİR SPOR
|33
|11
|5
|17
|30
|38
|-8
|38
|14.SERİK BELEDİYESPOR
|33
|10
|6
|17
|39
|49
|-10
|36
|15.SARIYER
|33
|9
|9
|15
|38
|49
|-11
|36
|16.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|33
|11
|2
|20
|40
|60
|-20
|35
|17.TURGUTLUSPOR
|33
|7
|10
|16
|27
|53
|-26
|31
|18.ERGENE VELİMEŞE SPOR
|33
|8
|4
|21
|32
|67
|-35
|28
|19.NİĞDE ANADOLU FK
|33
|5
|7
|21
|32
|73
|-41
|22
|20.KAHRAMANMARAŞSPOR
|33
|4
|6
|23
|22
|72
|-50
|18
Kaynak: AA
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