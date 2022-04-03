Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika

TTF 3. Lig 2. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Harput Dibek Elazığ Karakoçan ile -1 berabere kaldı.
Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 No'lu sahada oynanan maçta hakemler Yusuf Aydın, Harun Pekyürek ve Melih Tan görev aldı.
Harput Dibek Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü 15. dakikada Ahmet Arık'ın attığı golle öne geçti.. Yeşilyurt Belediyespor ise 18. dakikada Berk Karadağ'ın attığı golle eşitliği sağladı.
İkinci yarı takımların baskılı oyunu gol getirmeyince karşılaşma 1-1 sona erdi.
Kaynak: AA
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