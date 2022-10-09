Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig gruplarında 6. hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
1. Grup:
BC Group Ağrı 1970-Belediye Derincespor: 1-1
Yomraspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 1-0
1954 Kelkit Belediyespor-Hacettepe 1945: 1-1
Amasyaspor FK-1922 Konyaspor: 2-1
Karşıyaka-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-1
Eskişehirspor- Edirnespor: 1-3
Yeni Mersin İdmanyurdu- Belediye Kütahyaspor: 2-0
52 Orduspor FK-Entegre Solar Elazığspor: 5-1
2. Grup:
Amberçay Eynesil Belediyespor- Bayrampaşa: 0-0
Elazığ Karakoçan Fk-Orduspor 1967: 3-1
Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-1
Ergene Velimeşespor- Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2-0
Ayvalıkgücü Belediyespor-Kuşadasıspor: 0-1
3. Grup:
Beyoğlu Yeni Çarşı- Büyükçekmece Tepecikspor: 3-4
Osmaniyespor FK- Malatya Arguvanspor: 0-0
Merkür Holding Erbaaspor- Muş 1984 Muşspor: 1-2
Siirt İl Özel İdaresi- Kepez Belediyespor: 1-3
Niğde Anadolu FK-Fatsa Belediyespor: 0-6
Bitexen Sapanca Gençlikspor-Akhisarspor: 0-1
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