Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Futbol: Toplu sonuç

09.10.2022 21:34
Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig gruplarında 6. hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

TFF 3. Lig gruplarında 6. hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

1. Grup:

BC Group Ağrı 1970-Belediye Derincespor: 1-1

Yomraspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 1-0

1954 Kelkit Belediyespor-Hacettepe 1945: 1-1

Amasyaspor FK-1922 Konyaspor: 2-1

Karşıyaka-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-1

Eskişehirspor- Edirnespor: 1-3

Yeni Mersin İdmanyurdu- Belediye Kütahyaspor: 2-0

52 Orduspor FK-Entegre Solar Elazığspor: 5-1

2. Grup:

Amberçay Eynesil Belediyespor- Bayrampaşa: 0-0

Elazığ Karakoçan Fk-Orduspor 1967: 3-1

Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-1

Ergene Velimeşespor- Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2-0

Ayvalıkgücü Belediyespor-Kuşadasıspor: 0-1

3. Grup:

Beyoğlu Yeni Çarşı- Büyükçekmece Tepecikspor: 3-4

Osmaniyespor FK- Malatya Arguvanspor: 0-0

Merkür Holding Erbaaspor- Muş 1984 Muşspor: 1-2

Siirt İl Özel İdaresi- Kepez Belediyespor: 1-3

Niğde Anadolu FK-Fatsa Belediyespor: 0-6

Bitexen Sapanca Gençlikspor-Akhisarspor: 0-1

YORUMLAR
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TFF 3. Lig: 52 Orduspor: 5 Entegre Solar Elazığspor: 1 TFF 3. Lig: 52 Orduspor: 5 Entegre Solar Elazığspor: 1
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Belediye Kütahyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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