Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan (Dk. 90 Yunus Emre Gedik), Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, da Costa
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 74 Ziyech), Nellson, Berkan Kutlu, Köhn, Torreira (Dk. 89 Tete), Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens (Dk. 89 Vinicius), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 63 Zaha), Icardi
Goller: Dk. 27 Mertens, Dk. 48 ve Dk. 83 Icardi, Dk. 90 Vinicius (Galatasaray), Dk. 34 Icardi (Kendi kalesine), Dk. 57 Aytaç Kara, Dk. 77 da Costa (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Dk. 79 Winck (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 14 Ben Ouanes, Dk. 29 Omeruo, Dk. 53 Gökhan Gül, Dk. 70 Aytaç Kara (Kasımpaşa), 90+3 Vinicius (Galatasaray)
Trendyol Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Galatasaray, Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti.
48. dakikada Galatasaray bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Mertens'in kullandığı serbest vuruşta ön direkte altı pas önünde kafayı vuran Icardi, meşin yuvarlağı ters köşeden ağlara yolladı: 1-2.
50. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Galatasaray ceza sahasına giren da Costa, Hajradinovic'e pasını verdi. Bu oyuncunun yerden şutunda Muslera sağına uzanıp topu kontrol etti.
57. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. da Costa'nın pasıyla topla buluşan Aytaç Kara, Galatasaray kalesini cepheden gördüğü pozisyonda uzaktan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-2.
65. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Barış Alper Yılmaz'ın altı pas içine yaptığı ortayı kaleci Gianniotis ceza sahası dışına yumrukladı. Kerem Demirbay'ın topun gelişine sert şutunda kaleci Gianniotis yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.
77. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Ben Ounes'in altı pas önüne gönderdiği topu da Costa ağlara yolladı: 3-2.
79. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Savunmadan atılan uzun topla Kasımpaşa ceza sahasına giren Zaha, Winck ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı kararını verirken, Winck'e de kırmızı kartını gösterdi. 81. dakikada Galatasaray'da penaltıyı kullanmak için Icardi topun başına geçti. Icardi'nin kullandığı atışta sağına uzanan kaleci Gianniotis penaltıyı kurtardı.
83. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ziyech'in sağ kanattan penaltı noktası üzerine yaptığı ortada Icardi kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 3-3.
90. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan Köhn'ün yaptığı ortayı arka direkte Vinicius kafa ile Icardi'ye indirdi. Icardi'nin dönerek şutunda top yan direkten döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı önünde bulan Vinicius topu ağlara yolladı: 3-4.
Galatasaray karşılaşmayı 4-3 kazandı.
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